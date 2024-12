Xiaomi 15 Ultra posticipato, ma potrebbe non essere così grave

Secondo quanto riportato dal noto leaker asiatico Digital Chat Station (che si è rivelato spesso affidabile), il prossimo Xiaomi 15 Ultra sarebbe stato posticipato. Tuttavia questa potrebbe non essere una notizia così grave: secondo l’insider, inizialmente il lancio era previsto a gennaio 2025, ma a causa di problemi non specificati il super flagship arriverà in ritardo. Non è dato di sapere il motivo di questo ritardo, ma il leaker sostiene che non riguarda eventuali problematiche legate alla fotocamera.

Xiaomi 15 Ultra arriverà in ritardo rispetto alla tabella di marcia: lo rivela un noto insider cinese

Presunto Xiaomi 15 Ultra – Crediti: Smartprix

Comunque il rinvio potrebbe non essere poi così male, specialmente dal punto di vista occidentale. L’insider parla di ritardo perché quest’anno il lancio di Xiaomi 15 Ultra sarebbe dovuto avvenire a gennaio, secondo le indiscrezioni, ma in riferimento al mercato cinese. Gli attuali Xiaomi 15 e 15 Pro hanno fatto capolino a fine ottobre in Cina e probabilmente per vedere la versione Global dovremo pazientare fino al MWC 2025 (3/6 marzo) o al mese di febbraio; se il prossimo modello Ultra farà capolino durante la fiera catalana sarebbero le stesse tempistiche di Xiaomi 14 Ultra (presentato in Cina il 22 febbraio 2024 e da noi il 25). Insomma, il super flagship sarà anche in ritardo ma noi non lo percepiremo.

Crediti: Weibo

Comunque resta da vedere effettivamente quali saranno i piani della compagnia per la serie Xiaomi 15: si propende per un mega evento in vista del MWC 2025 ma non è da escludere nemmeno la possibilità di un lancio prima del previsto (magari a gennaio?). Intanto ci sono brutte notizie per i fan di vivo e OPPO: i prossimi X200 Ultra e Find X8 Ultra potrebbero non arrivare da noi.

Xiaomi 15 Ultra – Scheda tecnica presunta

dimensioni 161,4 x 75,3 x 9,2 mm per circa 220 grammi

certificazione IP69

display Tandem OLED LTPO da 6,73″ 2K (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate 1-120 Hz , protezione Xiaomi Shield Glass, campionamento del tocco a 2.160 Hz, PWM Dimming da 1.920 Hz e luminosità fino a 3.000 nit

da (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate , protezione Xiaomi Shield Glass, campionamento del tocco a 2.160 Hz, PWM Dimming da 1.920 Hz e luminosità fino a 3.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (forse ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16/24 GB di RAM LPDDR5X o LPDDR6

di RAM LPDDR5X o LPDDR6 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria compresa tra fra 5.450 e 5.800 mAh con ricarica da 90W e ricarica wireless da 80W

con ricarica da e ricarica wireless da 80W fotocamera da 50 + 50 + 50 + 200 MP con Sony inedito da 1″ oppure un sensore micro quattro terzi (M4/3, full frame in 4:3), lenti Leica Summilux con apertura variabile , OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo con zoom 3X, teleobiettivo a periscopio ISOCELL HP9 con zoom 10X

con da 1″ oppure un sensore micro quattro terzi (M4/3, full frame in 4:3), lenti con , OIS, ultra-grandangolare, con zoom 3X, teleobiettivo a con zoom 10X selfie camera da 50 MP oppure da 32 MP

oppure da Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, NFC, comunicazione satellitare bidirezionale

Android 15 sotto forma di HyperOS 2

