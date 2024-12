Xiaomi 15 Ultra: la batteria non sarà enorme, colpa della fotocamera

L’avvento dei top di gamma di ultima generazione ha significato una batteria sempre più ampia, ma per Xiaomi 15 Ultra questo potrebbe non valere. I primi rumor ci avevano suggerito che l’azienda di Lei Jun potesse adeguarsi a quanto visto con gli ultimi flagship, voci di corridoio che sono però state ultimamente smentite dal noto leaker Digital Chat Station.

La fotocamera di Xiaomi 15 Ultra andrà a scapito della dimensione della batteria

Secondo l’insider cinese, Xiaomi 15 Ultra avrebbe dimensioni quasi identiche a quelle di Xiaomi 14 Ultra, che ricordiamo misurare 161,4 x 75,3 x 9,2 mm per circa 220 grammi. Non sono previsti cambiamenti rilevanti nemmeno per lo schermo, che sull’attuale modello Ultra è un pannello OLED da 6,73″ 2K con refresh rate LTPO 1-120 Hz, magari con una luminosità più alta dei 3.000 nits di 14 Ultra.

Un cambiamento riguarderebbe la certificazione, che da IP68 passerebbe a IP69 per protezione ai getti d’acqua ad alta pressione. Arriviamo così alla batteria: all’interno della scocca ci sarebbe un’unità dall’amperaggio non poi così elevato, fra 5.450 e 5.800 mAh. Sarebbe comunque un passo avanti rispetto alla 5.000 mAh di Xiaomi 14 Ultra, ma questo dato potrebbe deludere tutti coloro che si aspettavano almeno una 6.000 mAh se non oltre.

Specialmente se si considera che il più piccolo Xiaomi 15 ha una 5.400 mAh mentre Xiaomi 15 Pro una più capiente 6.100 mAh, che lo renderebbe così superiore alla variante Ultra; ci sono anche vivo X200 Pro e OnePlus 13 che hanno una 6.000 mAh, per non parlare di Realme GT7 Pro e la sua extra 6.500 mAh.

Tuttavia, ci sono anche modelli come OPPO Find X8 Pro, Honor Magic 7 Pro e Huawei Mate 70 Pro+, che pur essendo fra i più avanzati sul mercato non toccano i 6.000 mAh. Il motivo è presto detto: la fotocamera. Per offrire un comparto da vero camera phone, Xiaomi 15 Ultra sarebbe “costretto” a dare uno spazio alla sensoristica tale da non poter spingere troppo sull’amperaggio della batteria.

