Grok presenta Aurora: il nuovo generatore di immagini fotorealistiche

Dopo una breve apparizione che ha stupito tutti per la qualità delle immagini generate, xAI presenta ufficialmente Aurora: il nuovo modello di generazione da testo a immagine disponibile tramite il chatbot Grok di Twitter/X. Questa particolare intelligenza artificiale sembra contraddistinguersi per la grande fedeltà delle immagini realizzate, in particolar modo per quelle che ritraggono volti di persone famose che rasentano il fotorealismo.

Con Grok Aurora è più difficile distinguere realtà e fantasia? Le immagini create sono incredibili

Crediti: xAI

Grok Aurora è un modello addestrato su miliardi di esempi recuperati da internet, in modo che l’AI possa predire il prossimo pixel da aggiungere all’immagine. Il risultato sono delle immagini incredibilmente vicini alla realtà, tanto da assomigliare a vere e proprio fotografie. Nell’esempi che potete vedere qui sopra (e sul sito ufficiale di xAI) c’è un primo piano di Jackie Chan con la pettinatura di Donald Trump, che potrebbe essere particolarmente difficile da indicare come “falso”.

Oltre alla generazione, Grok Aurora supporta anche la modifica delle immagini: è possibile, infatti, fornire al chatbot una fotografia che si desidera modificare, aggiungendo elementi oppure trasformando interamente lo stile dell’immagine, utilizzandone di preferiti oppure indicandolo in modo colloquiale.

Il nuovo modello Aurora sarà disponibile per tutti gli utenti di X Premium tramite Grok nel corso delle prossime settimane. Attualmente il rilascio è in fase di rollout per alcuni paesi selezionati, di cui però xAI non ha fatto esplicita menzione.

