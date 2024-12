Odiate i messaggi vocali? WhatsApp ha trovato la soluzione!

Il mondo della messaggistica istantanea si divide in due grandi categorie: chi odia i messaggi vocali e chi ne fa un utilizzo chiaramente spropositato. Per mettere però d’accordo tutti, WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità dell’applicazione che permette di trascrivere automaticamente i messaggi vocali ricevuti, senza doverli necessariamente ascoltare.

La trascrizione dei messaggi vocali arriva finalmente su WhatsApp

Con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp, gli sviluppatori di Meta hanno introdotto nella celebre app di messaggistica istantanea una nuova funzionalità che permette di usufruire della trascrizione automatica dei messaggi vocali ricevuti. Dopo aver abilitato questa funzione, basterà effettuare un lungo tap sul messaggi vocale per vedere comparire l’opzione “Trascrivi messaggio” ed ottenere in pochi secondi una versione testuale del messaggio.

La trascrizione è già disponibile in lingua italiana e può essere attivata tramite il menu “Impostazioni > Chat > Trascrizione messaggi“: la funzione, tuttavia, è ancora in fase di rollout quindi potreste non vedere immediatamente questa nuova opzione. Assicuratevi, in questo caso, di aver installato la versione più recente di WhatsApp da App Store su iOS e Google Play Store su Android.

Tra le altre funzioni in arrivo nei prossimi mesi su WhatsApp, a quanto pare, ci saranno anche i nuovi temi che dipingeranno l’app di tutti i colori.

Ultimo aggiornamento: 16 dicembre

