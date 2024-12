WhatsApp abbatte le barriere linguistiche: nuove immagini per la traduzione dei messaggi

La globalizzazione ci ha portato a comunicare sempre di più con persone provenienti da tutto il mondo, ma spesso la comprensione è limitata da alcune importanti barriere linguistiche. Per fortuna, i servizi di messaggistica si stanno adeguando sempre a più per fornire una soluzione, come WhatsApp che molto presto potrebbe offrire la traduzione automatica dei messaggi ricevuti.

Su WhatsApp sta arrivando la traduzione automatica dei messaggi

Crediti: WaBetaInfo

Con la beta 2.24.15.8 di WhatsApp per Android, Meta ha introdotto nella popolare app di messaggistica istantanea una nuova funzione che permette di tradurre in tempo reale i messaggi ricevuti, grazie all’integrazione di Google Translate. A differenza del popolare traduttore, però, in questo caso i dati non vengono mai inviati ai server di Google ma restano conservati soltanto sul dispositivo. Gli utenti di WhatsApp, inoltre, potranno scegliere quali language pack scaricare per tradurre in tempo reale i messaggi nelle lingue desiderate.

Al momento non sappiamo quando questa nuova funzionalità sarà disponibile per tutti, ma è lecito pensare che Meta voglia annunciare in grande stile l’arrivo di questa importante funzione, quindi potrebbero passare ancora diverse settimane prima che tutti possano utilizzare la traduzione in tempo reale.

Crediti: WaBetaInfo

Con il lancio della versione beta 2.24.15.12 di WhatsApp per Android, possiamo finalmente ammirare in azione la traduzione automatica dei messaggi all’interno della celebre app di Meta. Come possiamo vedere, il peso medio di un language pack si aggirerà tra i 70 e gli 80 MB e permetterà di tradurre simultaneamente i messaggi ricevuti in una lingua straniera. Quando un messaggio verrà tradotto, inoltre, verrà mostrata l’etichetta “translated” di fianco all’orario di ricezione, in modo da segnalare l’avvenuta traduzione.

Crediti: WaBetaInfo

Dopo un periodo di assenza, la funzione di traduzione dei messaggi è tornata nella versione beta 2.24.26.9 di WhatsApp per Android, mostrando un’interfaccia tutta nuova per le impostazioni della traduzione. La celebre app di messaggistica istantanea offrirà anche la possibilità di tradurre automaticamente tutti i messaggi in entrata, così come gli aggiornamenti provenienti dai canali, in modo da non dover selezionare manualmente il messaggio di cui di vuole ottenere una traduzione.

Non possiamo far altro che sperare che questa importante funzione possa arrivare presto anche nella versione stabile, diventando così disponibile per tutti.

Ultimo aggiornamento: 12 dicembre

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le