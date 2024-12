WhatsApp si aggiorna: adesso è più semplice vedere chi ci sta scrivendo

Con un nuovo aggiornamento, WhatsApp ha reso più semplice ed immediato vedere se la persona con cui stiamo chattando stia effettivamente per rispondere. Grazie ad un nuovo indicatore presente direttamente nella schermata della chat, infatti, non sarà più necessario controllare la dicitura “sta scrivendo” situata nella barra del titolo.

WhatsApp ha un nuovo indicatore di scrittura, direttamente in chat!

Da oggi è più semplice controllare se la persona con cui stiamo chattando sta per risponderci, grazie ad una nuova icona che comparirà automaticamente non appena il nostro contatto inizierà a scrivere. Come accade su Messenger, per esempio, adesso quando il nostro interlocutore inizierà a scrivere un messaggio nella schermata della chat comparirà un bolla con con i tre puntini, prima che il nuovo messaggio compaia.

Questa funzione sembra essere da poco entrata in fase di rollout e l’attivazione sembrerebbe avvenire direttamente lato server. Questo significa che non è necessario scaricare un aggiornamento dell’app per far si che compaia questa funzionalità, ma è sempre meglio utilizzare l’ultima versione disponibile. Se la funzione non è ancora attiva, quindi, assicuratevi di aver scaricato l’ultima versione di WhatsApp per Android e iOS, e nel caso in cui questo sia già avvenuto non vi resterà altro che attendere.

