WhatsApp contro il ghosting: in arrivo i promemoria per i messaggi non letti

Con l’avvento della messaggistica istantanea è cresciuto il fenomeno del ghosting, ovvero quella pratica di ignorare i messaggi e le comunicazioni ricevute da determinate persone. Con una nuova funzionalità, WhatsApp vuole provare ad arginare questo fenomeno inviando dei promemoria ricorrenti che notifichino all’utente i messaggi non letti e quelli che non hanno avuto una risposta.

Vi dimenticate di leggere i messaggi? WhatsApp vi manda un promemoria!

Crediti: WaBetaInfo

Con la versione beta 2.24.25.29 di WhatsApp per Android, gli sviluppatori hanno introdotto un nuovo tipo di notifica che potrebbe aiutare gli smemorati e funzionare anche come deterrente per il ghosting. Nella schermata delle impostazioni delle notifiche, infatti, sono apparsi dei nuovi promemoria dedicati all’invio degli avvisi occasionali che possano ricordare che l’utente ha ancora dei messaggi non letti.

L’opzione potrà essere attivata e disattivata a proprio piacimento, ricevendo allo stesso tempo delle notifiche anche nel caso in cui ci siano stati e aggiornamenti che non sono stati ancora visualizzati (come accade anche ora). La funzionalità sarà disponibile anche su iOS, anche se per il momento non ce n’è ancora traccia nella versione beta per il sistema operativo di iPhone.

Al momento non sappiamo quando questa nuova funzione sarà disponibile per tutti, ma potrebbe essere una delle grandi novità in arrivo nel 2025 per WhatsApp.

