WhatsApp migliora le chiamate su desktop e mobile: giusto in tempo per il Natale!

Durante le feste siamo tutti soliti chiamare i nostri cari per fare gli auguri di Natale e di Capodanno, ma sempre più spesso per farlo utilizziamo le app di messaggistica istantanea. WhatsApp, quest’anno, ha deciso di migliorare la qualità del proprio sistema di telefonate, per garantire la miglior qualità possibile in occasione delle festività.

Qualità migliorata e nuove funzioni: le chiamate di WhatsApp si preparano per le feste

Crediti: Canva

Con un nuovo aggiornamento, infatti, il team di Meta ha implementato nuove funzioni per le chiamate e le videochiamate di WhatsApp, oltre a migliorarne la qualità della trasmissione per garantire audio e video impeccabili. Per un po’ di sano divertimento, nelle videochiamate si potranno usare i filtri e gli effetti, mentre su PC sarà ancora più semplice effettuare telefonate grazie ad una nuova scheda. Di seguito tutte le novità.

Seleziona i partecipanti alla chiamata quando avvii la chiamata da un gruppo

Nuovi effetti e filtri video per le videochiamate

Nuova scheda Chiamate per l’app desktop

Qualità migliorata delle videochiamate

L’aggiornamento è attualmente in fase di rollout e dovrebbe essere disponibile per tutti nel corso dei prossimi giorni, su iOS, Android ed ovviamente sulle app desktop (Windows e macOS).

