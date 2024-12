WhatsApp: presto sarà ancora più semplice seguire i nuovi Canali

L’introduzione dei Canali di WhatsApp sembra essere stata molto apprezzata degli utenti e gli sviluppatori stanno continuando ad implementare nuovi strumenti per rendere l’esperienza d’uso e la scoperta dei nuovi canali sempre più piacevole. In particolar modo, gli utenti in futuro potranno iscriversi ad un nuovo canale semplicemente inquadrando un codice QR.

Inquadra il QR Code e segui i nuovi canali di WhatsApp!

Nella versione beta 24.24.10.76 di WhatsApp per iOS e in quella 2.24.25.7 per Android, è stata introdotta una nuova funzione che permette a creator e amministratori dei Canali di generare un codice QR da condividere con gli utenti per facilitare l’iscrizione al proprio canale. Gli utenti interessati potranno scansionare il codice con il proprio smartphone, venendo automaticamente reindirizzati alla pagina di iscrizione del canale.

Questa funzione, per il momento, è disponibile unicamente per una selezione limitata di utenti che sfruttano la versione Beta di WhatsApp, ma non sappiamo ancora quando la possibilità di generare i codice QR diventerà accessibili a tutti anche nella versione stabile dell’app di messaggistica istantanea.

