vivo X200 e X200 Pro arriveranno in Italia? Risponde l’azienda

Di tutti i brand operativi sul mercato in Italia, vivo non è la più prolifica, al punto che in passato si è parlato della possibile chiusura della divisione italiana. Così non pare, anche se il catalogo di prodotti è tutt’altro che in pari con quanto proposto in Asia: sul sito ufficiale la serie X è ferma a X90 Pro di fine 2022, ma come accaduto con OPPO anche l’azienda “sorella” è pronta al rilancio con vivo X200 e X200 Pro.

vivo conferma il lancio in Europa dei top di gamma X200 e X200 Pro

Crediti: vivo

In questi giorni, la dirigenza ha ufficialmente annunciato che vivo X200 e X200 Pro arriveranno in Europa (niente data, però), e salvo cambiamenti dovrebbero essere portati anche in Italia, anche se mancano conferme specifiche da parte del team nostrano. Un annuncio che segue la presentazione fuori dalla Cina, cioè in India, dove sono stati resi disponibili i due modelli standard e Pro: niente da fare per vivo X200 Pro Mini, che quasi certamente resterà esclusiva cinese così come il futuro vivo X200 Ultra.

