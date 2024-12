vivo sfiderà Apple Vision Pro e Samsung XR: il 2025 sarà l’anno dei visori?

Il prossimo anno potrebbe essere quello buono per i visori a realtà mista: ormai è chiaro che Samsung lancerà la sua soluzione, anche grazie al supporto software di Google, un debutto che potrebbe dare nuova linfa a questo settore. Tuttavia anche lo sguardo dei produttori cinesi sarebbe fisso sulle possibilità offerte dal mercato: vivo ha già annunciato il lancio del suo visore MR, in arrivo nel corso del 2025.

vivo annuncia il suo visore MR: arriverà nel corso del 2025 e punta a scalzare i rivali (tra cui Apple Vision Pro, ovvio)

Nel corso di un evento tenutosi in Cina, vivo ha confermato che presenterà il suo primo visore MR durante il prossimo anno, una soluzione a realtà mista che promette di scalzare Apple Vision Pro. Non è che ci voglia tanto, dato che parliamo di un prodotto costosissimo e parecchio di nicchia, che non ha ricevuto il successo sperato (e per una versione più economica pare che dovremo attendere anni). La compagnia cinese sostiene che il nuovo visore avrà funzionalità superiori a quelle del modello di Cupertino, ma per il momento si è limitata a mostrare un teaser in cui troviamo un accenno del design.

Il debutto sarebbe previsto per settembre/ottobre 2025, quindi ci sarà da pazientare parecchio; tuttavia c’è un grosso “ma” dato che l’azienda fa riferimento al lancio di un prototipo. Di conseguenza per la commercializzazione, o per un prodotto finito, probabilmente bisognerà attendere anche oltre. Quindi no, almeno lato vivo il 2025 non sarà l’anno dei visori MR. Comunque il brand cinese rivela che il team di sviluppo è cresciuto fino a 500 membri, quindi c’è molta fiducia in questa categoria di prodotti (nonostante si tratti di una nicchia).

Ovviamente c’è anche un altro aspetto da considerare: il visore MR di vivo dovrà debuttare con funzionalità simili o superiori ad Apple Vision Pro, ma ad un prezzo inferiore (il rivale statunitense costa la bellezza di 3,499$). Questo dettaglio è imprescindibile per decretare il successo a livello commerciale.

Comunque, se state aspettando un visore a realtà mista le speranze per il 2025 sono ancora accese: si attende il debutto di Samsung XR, atteso per la prossima estate. Questo avrà a bordo Android XR, software già ufficializzato da Google e versione dell’OS del robottino verde dedicata proprio ai visori.

