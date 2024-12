vivo Pad 4 Pro migliorerà in tutto: sempre più potente, con una batteria enorme

Dopo il debutto della serie vivo X200 (in arrivo anche in Italia) è tempo di pensare anche alla gamma di tablet del brand cinese e ovviamente non si può che partire con un dispositivo premium. Similmente a quanto avvenuto quest’anno, la compagnia dovrebbe lanciare prima vivo Pad 4 Pro e – ovviamente – possiamo aspettarci migliorie significative.

vivo Pad 4 Pro, spuntano i primi dettagli sulle specifiche: cosa possiamo aspettarci da prossimo tablet premium

Pad 3 Pro – Crediti: vivo

Il nuovo tablet top di vivo non ha ancora una data d’uscita: l’attuale vivo Pad 3 Pro è stato presentato a fine marzo mentre Pad 3 ha fatto capolino successivamente (a luglio). Probabilmente anche per la prossima generazione ci saranno due lanci separati: non è da escludere che vivo Pad 4 Pro sarà presentato a marzo 2025, insieme al pieghevole vivo X Fold 4. L’insider cinese Digital Chat Station anticipa alcuni dettagli sulle specifiche: il tablet premium sarà un modello di punta, equipaggiato con il Dimensity 9400. Si tratta dell’ultimo SoC high-end di MediaTek, rivale dello Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Si tratta di un passaggio naturale dato che l’attuale vivo Pad 3 Pro è mosso dal Dimensity 9300.

Le migliorie continuerebbero anche sul fronte della batteria, con un’unità maggiorata: dagli attuali 11.500 mAh si passerebbe a 12.000 mAh. Non ci sono altri dettagli ma l’insider sostiene che ci sarà un display di grandi dimensioni, ma “normale”: probabilmente un riferimento ad un pannello simile a quello di Pad 3 Pro, ossia un’unità LCD da 13″ a 144 Hz.

vivo Pad 4 Pro – Scheda tecnica presunta

dimensioni /

display LCD a 10 bit da 13″ 3.1K+ (3.096 x 2.064 pixel) con rapporto in 3:2, refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità di picco di 900 nit

a da (3.096 x 2.064 pixel) con rapporto in 3:2, refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità di picco di 900 nit Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo (con struttura in rame e grafite)

SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 1 x 3,63 GHz X925 + 3 x 3,3 GHz X4 + 4 x 2,4 GHz A720

+ 3 x 3,3 GHz X4 + 4 x 2,4 GHz A720 GPU Immortalis-G925 MC12

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 12.000 mAh con ricarica rapida

con ricarica rapida fotocamera /

selfie camera /

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 8 Speaker stereo con audio surround 3D, Type-C 3.2 Gen 1, NFC

Android 15 tramite OriginOS 5

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le