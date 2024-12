vivo pronto a sfornare un nuovo sub-brand? Spuntano 3 smartphone “inediti”

Il mondo degli smartphone cinesi è costellato di sub-brand, con vari casi di successo: basti pensare a Xiaomi e ai suoi partner Redmi e POCO, nati proprio come sub-brand e poi divenuti indipendenti. Certo, il legame con la casa madre è più forte che mai, ma restano comunque storie vincenti. Stavolta tocca a vivo: alcune certificazioni svelano l’esistenza di 3 smartphone nuovi di zecca, caratterizzati dall’inedito marchio Jovi.

Avvistati 3 smartphone misteriosi: vivo potrebbe lanciare il nuovo sub-brand Jovi e se il nome non vi è nuovo c’è un valido motivo

Per amor di precisione, questa non è la prima volta che si parla di vivo e sub-brand: iQOO è nato proprio come costola della celebre casa cinese, per poi divenire indipendente in un secondo momento. Per far fronte alla crisi, nel 2023 iQOO è stata riaccorpata a vivo, con una mossa simile all’unione tra OPPO e OnePlus. Restando in tema, per i più curiosi, ricordiamo che anche Realme è nato come sotto-marchio di OPPO (nel 2018) ed è divenuto indipendente dopo poco. A quanto pare la storia potrebbe ripetersi nel corso del 2025, almeno secondo quanto emerso da alcune certificazioni.

Infatti sono apparsi gli smartphone Jovi V50, Jovi V50 Lite 5G e Jovi Y39 5G. Se vi è venuto qualcosa in mente, siete degli esperti di vivo: in realtà Jovi è il nome dell’assistente virtuale del brand mentre le serie V ed Y sono già presenti nelle linea di prodotti dell’azienda. A questo punto è lecito ipotizzare due strade:

vivo lancerà Jovi come sub-brand e le famiglie V ed Y diventeranno parte di questa novità

vivo lancerà Jovi come sub-brand e comprenderà dei rebrand di dispositivi già noti

In realtà entrambe le strategie sarebbero attuabili ma la seconda sembra plausibile; in fondo anche POCO vive di rebrand di Redmi. Questi vengono riproposti con uno stile leggermente rinnovato, più vicino ai canoni di poco (a volte molto appariscenti, tant’è che il giallo è la colorazione preferita del brand). Magari anche Jovi avrà uno stile proprio e riconoscibile, oppure funzionalità esclusive. Comunque, sia Jovi V50 che vivo V50 hanno il numero di modello in comune (V2427) così come Jovi V50 Lite 5G e vivo V50 Lite (ossia V2440).

È bene precisare che quanto visto finora rientra nella sfera dei rumor: vivo ha effettivamente certificato dei telefoni a marchio Jovi, ma il sub-brand non è stato ufficializzato (e non è detto che lo sarà). Come al solito in questi casi, l’ultima parola spetta sempre all’azienda in questione.

