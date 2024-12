In Europa arriva la prima alternativa ad Apple Pay su iPhone: ecco Vipps MobilePay

Con l’entrata in vigore del Digital Markets Act in Europa, l’Unione Europa ha costretto Apple ad aprire i confini del suo ecosistema, fornendo accesso anche al chip NFC. Grazie a questa legge, da oggi è disponibile la prima vera alternativa ad Apple Pay: in Norvegia, infatti, i clienti Vipps possono finalmente sfruttare il sistema di pagamento dei propri iPhone senza dover necessariamente utilizzare l’infrastruttura della compagnia di Cupertino.

La prima alternativa ad Apple Pay arriva dalla Norvegia

Crediti: Vipps

Con Vipps MobilePay gli utenti potranno dare mance agli amici, pagare in negozio, pagare online, pagare a enti e associazioni, inviare richieste di denaro, raccogliere denaro per scopi privati, condividere fatture, creare liste dei desideri e inviare regali in denaro sfruttando a pieno le funzionalità del proprio iPhone, incluso il chip NFC.

Il sistema, per il momento, funziona soltanto con le carte su circuito BankAxept in Norvegia, ma la compagnia prevede di estendere il supporto anche ai circuiti Visa e Mastercard nei prossimi mesi, per pagamenti in tutto il mondo entro l’estate del 2025. La nuova app, inoltre, potrà sostituire completamente Apple Pay, andando a guadagnare anche l’accesso rapido trami doppio tap del pulsante di accensione e l’autenticazione con Face ID, Touch ID e passcode.

