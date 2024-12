Pieghevoli ancora in calo, ma il monopolio sta finendo: ecco i top brand

Difficilmente gli smartphone pieghevoli prenderanno il posto di quelli tradizionali, almeno non nell’immediato: i dati di vendita del mercato Global ci dicono che il settore sta rallentando, anche nell’appena conclusosi Q3 2024. Quello registrato non è un calo poderoso: -1% su scala annuale, ma è comunque la prima volta da quando esistono i telefoni pieghevoli che il terzo trimestre si chiude in negativo anziché in positivo.

Ecco quali sono i brand che vendono più smartphone pieghevoli nel mondo

Se il Q3 2024 è andato peggio del previsto è in parte colpa di Samsung, i cui ultimi pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 non stanno vendendo bene come sperato dalla compagnia sud-coreana. Nonostante ciò, Samsung è riuscita a tornare al primo posto posizionandosi al 56%, comunque in netto calo con vendite scese del -21% rispetto al Q3 2023, quando aveva quasi il monopolio col 70% del settore mondiale.

Lo sappiamo da tempo: il mercato foldable è come se si dividesse fra occidente e oriente. Se in Europa e USA i marchi venduti sono quasi solamente Samsung, Motorola, Google, OnePlus e Honor, in Cina la lista si espande con i vari marchi nazionali, in primis Huawei. La seconda posizione è proprio di quest’ultima, salita del +23% al 15% della quota globale, posizione impressionante se si pensa che vende solamente in Cina. È anche quella dal catalogo più ampio: non solo ci sono Huawei Mate X6 e Pocket 2 ma anche l’economico Nova Flip e il primo tri-pieghevole al mondo Mate XT, seppur questi due abbiano numeri di vendita ben inferiori.

I dati di crescita più notevoli si registrano nelle posizioni successive: Honor (+121%), Motorola (+164%) e Xiaomi (+185%), risultati ottenuti grazie ai lanci avvenuti nella scorsa estate; nel caso di Xiaomi, è merito specialmente di MIX Flip, il suo primo flip phone nonché il primo a debuttare in Europa. In conclusione, Counterpoint fa presente che il mercato degli smartphone pieghevoli “sembra essere entrato in una fase di transizione in cui sta affrontando delle sfide mentre passa da un segmento di nicchia al mainstream“. Il principale ostacolo all’adozione di massa rimane quello dei prezzi: “se i produttori prenderanno seriamente in considerazione il miglioramento dei prezzi, insieme al raggiungimento di una maggiore affidabilità tecnologica e al miglioramento delle percezioni dei consumatori, questa fase potrà essere superata“.

