TITAN ARMY P27GR è il monitor da gaming a meno di 150€, ma solo per poco!

TITAN ARMY P27GR in promo con doppio sconto: flash sale e coupon, e il prezzo scende a meno di 150€

Il monitor da gaming TITAN ARMY P27GR è in offerta lampo con un risparmio del 30% (per i prossimi due giorni): tuttavia il prezzo scende ancora riscattando il codice “8RUAU2NO“. Grazie al doppio sconto, il dispositivo tocca i 149€, con tanto di spedizione gratis dall’Europa. In questo modo il tuo nuovo acquisto arriverà in tempi celeri!

Vuoi saperne di più? TITAN ARMY P27GR è l’ideale per la tua postazione, specialmente se stai cercando uno schermo di dimensioni contenute. Il monitor da gaming è dotato di un pannello Fast IPS da 27″ di diagonale, con risoluzione 2K, refresh rate a 180 Hz, tempo di risposta GTG di 1 ms, protezione anti-luce blu, sRGB al 99% e 10 modalità smart (per migliorare la qualità delle immagini in base al tipo di utilizzo o di gioco, tra cui FPS, MOBA ed RTS). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

