Il ban di TikTok è sempre più vicino: nuova sconfitta in tribunale, l’app sarà venduta?

Il 2025 potrebbe riservare grandi sorprese già nei primi giorni dell’anno, con la battaglia legale tra gli Stati Uniti e TikTok che potrebbe essere arrivata ad un importante punto di svolta. ByteDance, la compagnia “proprietaria” del social network, ha infatti perso l’ennesimo ricorso alla Corte d’Appello e adesso la scadenza per l’inevitabile vendita dell’app è sempre più vicina.

TikTok perde il ricorso: dovrà essere venduta entro il 19 gennaio oppure scatterà il ban

Crediti: Canva

Lo scorso aprile una nuova legge ha imposto il ban di TikTok negli Stati Uniti nel caso in cui l’app non venisse venduta ad una compagnia locale (o quanto meno non cinese) entro l’inizio del 2025. La battaglia legale che ne è conseguita sembra aver trovato in TikTok lo sconfitto a causa dell’ennesimo ricorso rifiutato dalla Corte di Appello. La situazione quindi sembra ormai essere delineata in tutte le sue forme: entro il 19 gennaio 2025, ByteDance dovrà vendere il social network altrimenti TikTok sarà bannato negli Stati Uniti.

Sembra difficile che la compagnia cinese, che più volte ha espresso il suo dissenso, possa riuscire a vendere TikTok in così breve tempo, la palla quindi passerebbe nelle mani del presidente Trump, che si insedierà il giorno dopo l’entrata in vigore del divieto e che di recente si è detto contrario al ban, dopo esserne stato un fervido sostenitore nei mesi passati.

Sarà quindi interessante capire l’evoluzione di queste dinamiche geo-politiche, ma per avere un primo verdetto non bisognerà attendere troppo: al 2025, infatti, mancano soltanto poche settimane.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le