TikTok, i ban non si fermano: adesso anche l’Albania vieta il social

Sono tempi duri per TikTok che, nonostante goda di incredibile popolarità in tutto il mondo, rischia di veder il proprio impero crollare a colpi di ban e divieti. Dopo gli Stati Uniti e l’Europa, a minacciare un nuovo ban per il social network dei video brevi è l’Albania, che ha deciso di vietare il servizio di ByteDance all’interno dei propri confini nazionali per almeno un anno. La decisione del primo ministro è arrivata in seguito all’uccisione di un teenager lo scorso mese, che ha ancora una volta acceso i riflettori sul mondo dei social media.

L’Albania vieta TikTok per un anno intero: tempi duri in tutto il mondo per ByteDance

Crediti: Canva

Il ban di TikTok è parte di un piano più ampio per rendere le scuole albanesi più sicure, ed entrerà in vigore già nel 2025, dopo l’incontro del primo ministro Edi Rama con gruppi di genitori ed insegnanti in tutto il paese. “Per un anno, lo chiuderemo completamente per tutti. Non ci sarà TikTok in Albania“, ha dichiarato il primo ministro, che accuso i social media (e TikTok in particolare) di alimentare la violenza tra i giovani.

La decisione del governo è arrivata dopo che uno studente di 14 anni è stato accoltellato a morte da un compagno di scuola lo scorso mese di novembre. Secondo i media locali, l’aggressione è avvenuta in seguito ad un diverbio tra i due ragazzi sui social media, mentre su TikTok sono emersi anche video di compagni di scuola che sostenevano l’omicidio. “Il problema oggi non sono i nostri figli, il problema oggi siamo noi, il problema oggi è la nostra società, il problema oggi è TikTok e tutti gli altri che stanno prendendo in ostaggio i nostri figli“, ha specificato Rama.

ByteDance ha provato a difendersi, chiedendo chiarimenti al governo albanese e dichiarando di non aver trovato alcuna prova del fatto che l’autore del reato e la vittima avessero un account su TikTok e che i video citati dai media erano presenti soltanto su altri social network.

