Spotify Wrapped 2024 è qui: quest’anno c’è anche il podcast generato dall’AI!

Gli appassionati di musica erano in trepidante attesa e il grande momento è finalmente arrivato: a partire da oggi è disponibile ufficialmente il Wrapped 2024 di Spotify. La sezione che riepiloga i brani e gli artisti più ascoltati durante gli ultimi 365 giorni quest’anno è ancora più evoluta: grazie alla collaborazione con Google, infatti, è disponibile anche un podcast personalizzato generato con l’AI di NotebookLM.

Il momento più atteso dell’anno è arrivato: ecco il Wrapped 2024 di Spotify

Spotify

Quest’anno Spotify Wrapped 2024 è presentato anche sottoforma di podcast, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa di Google NotebookLM. La classica presentazione dei brani e degli artisti più ascoltati sottoforma di storie è ancora disponibile, ma gli utenti in Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, Nuova Zelanda, Canada, Irlanda e Svezia potranno accedere ad una versione personalizzata del podcast che illustrerà tutti i dati in forma interattiva.

Il Wrapped 2024 è disponibile nella home page di Spotify e basterà un singolo tap sulla sezione per aprire a schermo intero le statistiche complete del vostro anno in musica, con la possibilità come sempre di condividere le informazioni anche sui social sottoforma di storie e post. Anche quest’anno, nel caso in cui abbiate un artista che avete ascoltato in modo particolare, potreste ritrovarvi con un messaggio personalizzato.

