Smart Home Geekmall: ecco 4 occasioni imperdibili per i tuoi regali di Natale

Le offerte di Natale Geekmall continuano fino al 24 dicembre e le occasioni diventano sempre più ghiotte man mano che ci avviciniamo al fatidico giorno. Ecco 4 prodotti imperdibili da regalare a Natale, 4 soluzioni in salsa smart home per tutti i gusti e per tutte le esigenze: i prezzo sono davvero imbattibili grazie alla combo Flash sale + Codice sconto!

4 occasioni da non farsi scappare: ecco le offerte Smart Home di Geekmall, con sconti superiori ai 100€

Cerchi un regalo premium, magari spendendo anche qualcosina in più, ma senza massacrarti? Proscenic Q8 Max è il robot aspirapolvere completo di tutto: aspira, lava i pavimenti ed è dotato di una pratica stazione di svuotamento, con una capacità di immagazzinamento dello sporco fino a 7 settimane. Il robottino ha una potenza di aspirazione di 4.200 PA e fino a 200 minuti di autonomia con una singola carica; è in grado di mappare con precisione gli ambienti grazie al sistema intelligente LiDAR a 360°, riconoscendo ed evitando gli ostacoli. Il prezzo è particolarmente ghiotto, dato che parliamo di un modello con ottime caratteristiche a circa 200€! Se non visualizzi i box presenti all’interno dell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

Si cambia genere, ma restando nella categoria delle pulizie smart: Proscenic F20A è la lavapavimenti senza fili che trasforma radicalmente la cura delle superfici. Niente più secchio e pezze, ma una dispositivo leggero e facile da trasportare, in grado di aspirare lo sporco secco e quello umido, contemporaneamente lavando il pavimento. C’è un serbatoio per l’acqua pulita e il detergente, insieme ad un secondo contenitore (per l’acqua sporca): in questo modo è possibile pulire le superfici senza contaminazioni (e senza il minimo sforzo).

Cambiamo tipologia di prodotto con NEWTRAL MagicH-BPro: una vera manna dal cielo per la casa e l’ufficio, questa sedia ergonomica con poggiapiedi (ed uno schienale con poggiatesta) ha il pregio di adattarsi automaticamente ai movimenti lombari. In questo modo fornisce un supporto continuo alla schiena, aiutando la colonna vertebrale a mantenere la sua naturale curvatura ad S (riducendo lo stress nella zona lombare).

Infine, HiBREW H13A porta il piacere del caffè del bar direttamente a casa: si tratta di una macchina semi-automatica di qualità professionale, con diverse 6 modalità di caffé (espresso, cappuccino e latte macchiato, sia singoli che doppi) ed una pressione di estrazione di 20 bar.

