One UI 7 dice addio a DeX: Samsung punta tutto sull’app per Windows

Samsung sta ultimando i lavori sulla One UI 7, ma in questi giorni il web è stato invaso da immagini e screenshot di alcune delle novità in arrivo con la nuova interfaccia sviluppata appositamente per i dispositivi Galaxy. Tra i tanti cambiamenti sembra esserci anche qualche esclusione d’eccellenza: la funzione DeX, per esempio, potrebbe non trovare più spazio con il prossimo aggiornamento, in particolar modo per la comunicazione con i sistemi operativi Windows.

Niente DeX per Windows con One UI 7: il desktop sarà affidato all’app Collegamento al telefono

Crediti: Microsoft

Il leak, questa volta, arriva direttamente dalla versione spagnola del sito ufficiale di Samsung che ha mostrato alcune delle novità legate alla One UI 7. Tra queste, però, c’è anche un avviso che potrebbe non far troppo piacere a chi è abituato ad utilizzar lo smartphone anche per lavore. DeX, l’interfaccia che trasforma il dispositivo in un desktop quando collegato ad un monitor, potrebbe non essere più supportato per il collegamento tramite l’app di Windows.

Al suo posto, Samsung punterà forte sull’app di Microsoft “Collegamento al telefono“, che permette di controllare il proprio smartphone Android direttamente dal PC Windows a cui è collegato (sia con cavo che via wireless). L’app permette di avere accesso ai file conservati sul dispositivo ed interagire liberamente con le applicazioni installate sullo smartphone, proprio come avveniva con l’app di DeX.

Per l’utente finale non dovrebbe quindi cambiare molto, mentre questo potrebbe essere un primo importante passo per la collaborazione tra le due aziende. Per quanto l’informazioni provenga da un sito ufficiale (andato online chiaramente prima del tempo) è sempre meglio attendere l’annuncio ufficiale e considerare queste informazioni come sole indiscrezioni.

