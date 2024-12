Samsung presenta Now Bar, la più grande novità di One UI 7.0

Ufficialmente rilasciata in fase di beta testing, la One UI 7.0 rappresenta l’ultimo sforzo della divisione software mobile di Samsung. L’aggiornamento verrà rilasciato più tardi del solito, mesi dopo quella che era la canonica finestra temporale. Stavolta l’azienda sud-coreana ha preferito prendersi più tempo e puntare alla realizzazione di un firmware che sia quanto più ottimizzato nelle prestazioni. Mentre attendiamo che inizi il roll-out stabile, oggi conosciamo quella che probabilmente sarà la sua novità principale, ovvero la Now Bar.

One UI 7.0: ecco come funzionerà la nuova opzione Now Bar di Samsung

Il funzionamento della Now Bar è similare ma non identico a quella dell’Isola Dinamica di Apple e di tutte le versioni che ne sono scaturite da parte dei brand Android. È presente nella parte bassa della schermata di blocco, e il suo scopo è quello di integrare azioni quotidiane e app più utilizzate al suo interno, dando modo all’utente di controllarle direttamente da qui senza dover per forza sbloccare il telefono.

Per esempio, si possono controllare taxi in arrivo, cibo a domicilio, controllare il player multimediale, avere informazioni stradali, monitorare l’allenamento, tradurre lingue e altro ancora. Il tutto alimentato dalla piattaforma Galaxy AI, che sfrutterà l’intelligenza artificiale per creare dei piani d’azione che aiutino l’utente attraverso il quotidiano; se si sta per affrontare un viaggio, tramite la Now Bar può essere creata in automatico una cartella con le app utili, sapere gli orari dei mezzi di trasporto, creare playlist musicali, sapere il meteo del luogo dove si sta andando, il cambio della moneta estera, ecc.

Questa è solo una delle molteplici novità che Samsung ha inserito all’interno dell’aggiornamento One UI 7.0: se le voleste scoprire tutte, sappiate che le trovate in questo articolo dedicato.

