One UI 7.0 Beta: ecco i primi Samsung che si stanno aggiornando

C’è voluto più tempo del solito, ma finalmente ci siamo: Samsung ha ufficialmente annunciato l’inizio del programma One UI 7.0 Beta. Questo significa che ci avviciniamo a quello che sarà il rilascio stabile del tanto atteso major update coreano, che ricordiamo essere basato su Android 15. Nell’attesa che ciò avvenga nel corso dei prossimi mesi, ecco quali sono i modelli di smartphone che stanno ricevendo il firmware in fase di beta testing.

Samsung dà via al programma One UI 7.0 Beta: quali modelli si aggiorneranno

L’annuncio è avvenuto in maniera atipica, almeno per il momento: il rilascio di One UI 7.0 Beta è stato anticipato da Samsung Germania, che alle domande al riguardo da parte degli utenti tedeschi hanno risposto che il roll-out inizia il 5 dicembre. Questo non vale per tutti, però, ma solamente per i possessori dei modelli Samsung Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra, cioè gli ultimi top di gamma dell’azienda.

La notizia ci riguarda fino a un certo punto, dato che il beta testing di Samsung è disponibile solamente in Sud Corea, USA e Germania; niente da fare per l’Italia, quindi, ma ci permette di scoprire come sarà fatto l’aggiornamento e di sapere che il rilascio stabile si sta avvicinando per tutti i possessori dei modelli compatibili.

“Introduciamo One UI 7, con icone più sofisticate e intuitive, un centro di controllo delle notifiche intelligente, una nuova schermata di blocco con una rapida visualizzazione delle attività in corso e molto altro“: questo è quanto afferma Samsung sulle sue pagine. Annunciata alla SDC24, la One UI 7.0 è molto attesa in quanto si prospetta sarà un aggiornamento molto ricco di novità, anche e soprattutto lato prestazioni.

