Samsung Galaxy Z Fold 7 con S Pen? I rumor sullo spessore sono incoraggianti

Uno dei fattori determinanti nella scelta di uno smartphone pieghevole come Samsung Galaxy Z Fold 7 è quanto sottile sia la sua scocca, onde evitare di ritrovarsi fra le mani un mattoncino ingombrante. Data la loro natura, i foldable sono inevitabilmente più grossi e pesanti degli smartphone tradizionali, anche se stiamo assistendo a passi da gigante. Per esempio, Honor Magic V3 è spesso solo 9,2 mm (4,35 da aperto) e pesa 226 grammi, praticamente poco più di un telefono normale. Si vocifera che anche Z Fold 7 migliorerà sotto questo punto di vista, ma che fine farà la S Pen?

Samsung Galaxy Z Fold 7 sarà sottile come Fold Special Edition, ma senza sacrificare la S Pen

Crediti: Samsung

Quella che prima era una domanda che nessuno si sarebbe posta adesso è lecito farsela, perché Samsung Galaxy Z Fold SE ha dimostrato come l’azienda sia disposta a sacrificare un’icona dei suoi top di gamma come il pennino in favore di uno spessore ridotto; e il fatto che i rumor parlino di Samsung Galaxy Z Fold 7 come di un pieghevole che erediterà quanto visto con Z Fold SE fa tentennare l’idea che venga mantenuta l’S Pen.

Ciò nonostante, dalla Corea del Sud giungono voci che suggeriscono come la compagnia stia lavorando per sviluppare una tecnologia che permetta l’utilizzo della S Pen senza digitalizzatore. Quest’ultimo è quella componente hardware del display che si occupa di rilevare posizione, tratto e pressione dello stylus, il tutto con una precisione e una latenza quanto più vicina alla scrittura su carta.

Ricordiamo che la Apple Pencil è altrettanto precisa ma non utilizza digitalizzatore bensì la tecnologia Active Electrostatic, con sensori che fanno comunicare pennino e display tramite elettricità statica. Samsung potrebbe implementare una tecnologia simile di risonanza EMR che farebbe interagire pennino e display tramite un campo elettromagnetico. Non è la prima volta che si rumoreggia questa possibilità, anche se prima il rumor era relativo a Samsung Galaxy Z Fold SE per poi essere smentito dai fatti. Samsung capirà cosa fare a inizio 2025, e in ballo c’è anche la possibilità che la S Pen venga tolta.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le