Samsung Galaxy Watch 6, 5, 4 ed FE si aggiornano a One UI 6 Watch: tutte le novità

Nel mentre si prepara ad aggiornare i suoi smartphone alla One UI 7.0, Samsung ha dato ufficialmente via al rilascio dell’aggiornamento One UI Watch 6 sui suoi smartwatch. Così come la One UI 7.0, anche il nuovo firmware per dispositivi al polso è arrivato con un ritardo di più di un mese, portando così WearOS 5 sui vari dispositivi compatibili.

Ecco gli smartwatch Samsung che stanno ricevendo l’aggiornamento One UI 6 Watch

Se siete fra i possessori dei seguenti modelli, allora sappiate che è partito il roll-out (anche in Europa) per inviarvi l’aggiornamento:

Samsung Galaxy Watch 6, Watch 6 Classic

Samsung Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro

Samsung Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic

Samsung Galaxy Watch FE

Con un peso di oltre 1,5 GB e l’aggiunta delle patch di sicurezza di settembre o ottobre 2024, One UI Watch 6 sta arrivando anche in Italia: se non vi fosse ancora arrivata la notifica, potete controllare manualmente tramite l’app Galaxy Wearable in Impostazioni orologio/Aggiornamento software orologio/Scarica e installa. Ecco il changelog completo:

Nuovi stili di orologi Scopri i nuovi quadranti dell’orologio Esprimi il tuo stile con i quadranti premium. Spatial Number con numeri grafici iconici, Simple Digital per gli utenti che preferiscono il minimalismo e Ultra Info Board per un rapido accesso alle informazioni sull’allenamento. I quadranti possono essere trovati nel nuovo menu dei quadranti consigliati nell’app Galaxy Wearable e puoi anche cercare i quadranti per parola chiave, inclusi colore, stile e complicazioni. Miglioramenti estetici di One UI L’orologio utilizza pulsanti, interruttori e altre funzionalità che hanno lo stesso design del telefono per fornire un’esperienza visiva coerente. Puoi anche utilizzare nuovi font più eleganti e moderni. Puoi utilizzare i nuovi font subito selezionando il font predefinito in Impostazioni e, se utilizzi un font diverso, dovrai eseguire l’aggiornamento a One UI 6 Watch. Una prima impressione sofisticata che vorrai usare Abbiamo costantemente aggiornato lo stile grafico della schermata iniziale di ogni riquadro per renderlo più accattivante.

Inizia una routine sana Fornisci informazioni sanitarie personalizzate con Galaxy AI Controlla le tue condizioni quotidiane con l’Energy Score e pianifica una giornata sana. Analizza il sonno, l’attività, la frequenza cardiaca, ecc., per comprendere facilmente le tue condizioni attuali e darti un punteggio. Se il tuo Energy Score è basso, riposati a sufficienza, e se il tuo punteggio è alto, prova a stabilire un nuovo record per il tuo esercizio preferito. Con approfondimenti personalizzati e motivazione forniti da Galaxy AI, puoi fare un passo avanti verso una vita sana. Monitoraggio del sonno sofisticato e intelligente Misura dati più diversi, come la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e il tempo effettivo impiegato per addormentarsi durante il sonno, per analizzare la qualità del tuo sonno in modo più accurato. Indossa l’orologio quando vai a letto e gestisci il tuo sonno con maggiore attenzione. Supporta routine di allenamento personalizzate Di solito fai più allenamenti contemporaneamente? Imposta la tua routine di allenamento combinando diversi allenamenti. Quando raggiungi l’obiettivo dell’allenamento precedente, passerai automaticamente all’allenamento successivo e potrai anche fare una pausa nel mezzo. Una volta completata la routine, puoi controllare i risultati di tutti i tuoi allenamenti in un unico posto e gestirli in modo efficiente.

Controllo dell’orologio facile e veloce Avvio rapido con doppio gesto del pollice e dell’indice Puoi eseguire varie azioni come rispondere alle chiamate, disattivare le sveglie, scorrere le notifiche, controllare la musica e scattare foto toccando due volte il pollice e l’indice senza toccare lo schermo. Un’icona a forma di dito appare sul pulsante che può essere eseguita con questo gesto. (In alcune situazioni in cui è difficile da vedere, l’icona non viene visualizzata.) Scorrimento rapido tra notifiche e riquadri Puoi scorrere rapidamente più notifiche e riquadri contemporaneamente scorrendo rapidamente lo schermo verso sinistra o verso destra sullo schermo dell’orologio. Più velocemente scorri, più pagine puoi spostare contemporaneamente. Controlla e seleziona più app in esecuzione contemporaneamente Se hai più attività in corso, come chiamate, esercizi o riproduzione di musica, tocca l’icona in fondo allo schermo dell’orologio. Puoi andare direttamente all’app che desideri toccando l’app nell’elenco. Utilizzo con una sola mano ancora più comodo grazie ai gesti universali I gesti universali, che consentono di controllare l’orologio senza toccare lo schermo, sono diventati più comodi. Non solo puoi tornare facilmente alla schermata precedente utilizzando il gesto appena aggiunto, ma puoi anche utilizzare il gesto universale immediatamente senza azioni aggiuntive quando suona una chiamata o una sveglia.

Comunicazione semplice e comoda Raccomandazione di risposta resa più intelligente dall’intelligenza artificiale Rispondi rapidamente con le risposte consigliate dall’IA. L’IA analizza i messaggi ricevuti e genera risposte. Le risposte vengono fornite quando controlli le notifiche dei messaggi dell’orologio e vengono generate sul tuo telefono e protette in modo sicuro. Può essere utilizzato connettendosi a un telefono che supporta le raccomandazioni di risposta dell’IA e One UI 6.1.1 o versioni successive. Rispondi con i tuoi emoji preferiti Aggiungi gli emoji che usi più spesso ai preferiti per rispondere in modo rapido e semplice alle notifiche e ai messaggi.

Imposta il tuo orologio come vuoi Imposta il riquadro meteo con le informazioni che desideri Decora la tessera meteo con le informazioni che desideri. Puoi comodamente controllare le previsioni meteo giornaliere, le previsioni meteo orarie, la probabilità di precipitazioni, gli orari di alba e tramonto, informazioni meteo utili, ecc. Imposta l’ora di due città sul riquadro dell’orologio mondiale È possibile verificare facilmente la differenza di fuso orario visualizzando l’ora di due città su un unico riquadro. Imposta facilmente le notifiche dell’app Watch Puoi impostare facilmente le notifiche delle app dell’orologio che desideri ricevere non solo nell’app Galaxy Wearable sul tuo telefono, ma anche sull’orologio. Controlla il comportamento dell’orologio in base alla modalità Quando imposti modalità come sonno, esercizio e cinema sul tuo telefono, puoi impostare vari comportamenti dell’orologio in base alla modalità. Imposta liberamente vari comportamenti dell’orologio come quadrante, non disturbare, Always On Display, riattivazione sollevando il polso, riattivazione tramite tocco, riattivazione tramite rotazione della ghiera, modalità audio e notifica di disconnessione. Disponibile su telefoni con One UI 6.1.1 o versione successiva installata.

Altre funzionalità migliorate Gestisci gli orari direttamente dall’orologio Puoi aggiungere o modificare rapidamente i programmi sull’orologio senza il telefono. Puoi anche controllare altri programmi utilizzando la vista settimanale del calendario. Fai durare più a lungo il tuo orologio Puoi utilizzare l’orologio più a lungo limitando alcune funzioni relative alla salute, come il rilevamento automatico dell’esercizio fisico e la misurazione della frequenza cardiaca in background, quando la modalità di risparmio energetico è attiva. Accensione automatica durante la ricarica Ora non devi preoccuparti di accendere l’orologio dopo la carica. Prova a usare l’impostazione di accensione automatica in modo che l’orologio si accenda durante la carica. Connessione automatica ai dispositivi audio Bluetooth Quando inizi a riprodurre musica sul tuo orologio, questo si connette automaticamente alle cuffie o agli altoparlanti Bluetooth registrati sul tuo orologio o telefono senza alcuna operazione aggiuntiva. Se non ci sono dispositivi audio Bluetooth da connettere, verrai indirizzato alla schermata di uscita audio dove puoi registrare un nuovo dispositivo o la riproduzione avverrà tramite gli altoparlanti.



