Samsung Galaxy Tab S10 FE si farà? Ancora indizi per il nuovo tablet

Aggiornamento 20/12: spunta una certificazione a conferma dell’esistenza di Samsung Galaxy Tab S10 FE, la trovate nell’articolo.

Negli ultimi mesi si è fatto un gran parlare della lineup di Samsung per i tablet della serie Tab S10, con insistenti rumor che suggerivano anche l’arrivo di una versione FE. Alla presentazione ufficiale dei dispositivi, però, sono stati annunciati soltanto i modelli S10+ ed S10 Ultra, non lasciando spazio per l’eventuale Fan Edition. In questi giorni, però, la compagnia coreana potrebbe essersi lasciata sfuggire l’esistenza di Galaxy Tab S10 FE grazie ad una nuova promozione.

Indizi e certificazioni avrebbero confermato l’arrivo di Samsung Galaxy Tab S10 FE

Crediti: Samsung

Nella pagina delle offerte speciali per la serie Tab S10 negli Stati Uniti, infatti, Samsung ha pubblicato una promozione relativa all’app Goodnotes che probabilmente fornisce più informazioni di quante avrebbe mai dovute darne. In particolare, viene fatta menzione per la prima verso di una “serie Tab S10 FE“, lasciando intendere che potrebbero esserci anche più dispositivo sotto il marchio Fan Edition.

“L’accesso gratuito di 1 anno all’offerta Goodnotes è aperto ai partecipanti negli Stati Uniti che acquistano e attivano un dispositivo della serie Tab S10 o della serie Tab S10 FE entro il 31/07/2025.” si legge nella promozione che confermerebbe dunque l’esistenza di almeno un Samsung Galaxy Tab S10 FE.

A conferma ulteriore c’è anche la certificazione BIS ricevuta in India dal modello EB-BX526ABx, sigla tecnica che sarebbe da associare proprio all’inedito Tab S10 FE. L’arrivo di questo nuovo tablet, quindi, potrebbe essere previsto per il 2025. Non ci resta quindi che attendere il prossimo anno per scoprire se davvero potremo mettere le mani sul nuovo tablet Fan Edition di Samsung.

