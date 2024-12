Samsung Galaxy S25 Ultra, nuovi leak: le novità per fotocamera e display

Non accennano a placarsi le voci di corridoio che circondano i prossimi top di gamma sud coreani, in particolar modo quello che conosceremo come Samsung Galaxy S25 Ultra. Essendo il più avanzato del trittico, è ovviamente quello su cui i tech entusiast ripongono più attesa in quanto a caratteristiche tecniche, anche se gli ultimi rumor non possono che placare quelli che si aspettano tante novità.

Trapelano nuove voci di corridoio su fotocamera e display di Samsung Galaxy S25 Ultra

The Galaxy S25 Ultra will exclusively use the more powerful second-generation Corning Gorilla Armor Glass with anti-reflective properties. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) December 27, 2024

Partiamo dallo schermo: secondo Ice Universe, a bordo di Samsung Galaxy S25 Ultra sarà installato il Gorilla Glass Armor di seconda generazione, fornito dall’azienda partner Corning. Già con la sua prima iterazione abbiamo assistito a interessanti e utili cambiamenti, cioè un vetro che si graffia più difficilmente della pressoché totalità dei competitor e che riduce i riflessi del 75%.

Il leaker si limita a parlare di proprietà anti-riflettive per la sua seconda generazione, senza però darci indicazioni più specifiche sui suoi miglioramenti, anche in termini di durabilità. Sappiamo che avrà un display da 6,9″ QHD+, quasi sicuramente a 120 Hz, la cui luminosità sarà migliorata proprio dal trattamento anti-riflessi del Gorilla Glass Armor, al punto da arrivare a un picco massimo di 3.000 nits, in aumento rispetto ai 2.600 nits di S24 Ultra.

Based on the files I obtained, here are the confirmed cameras of S25 Ultra.



Confirms previous leaks about cameras. https://t.co/qrylnSnXt4 pic.twitter.com/vgj3r8ISL7 — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) December 27, 2024

Il display migliorerà, quindi, ma la fotocamera? A quanto pare lato hardware non ci sarà chissà quale stravolgimento, a partire dal sensore principale di Samsung Galaxy S25 Ultra che rimarrebbe l’ISOCELL HP2 da 200 MP già visto non solo su S24 Ultra ma anche su S23 Ultra. Ritroveremmo anche l’accoppiata di teleobiettivi 3x/5x, focali dietro cui si celerebbero sensori Sony IMX754/854. L’unica novità sarebbe l’ultra-grandangolare, dove il Sony IMX564 sarebbe sostituito dall’ISOCELL JN3, sempre da 50 MP.

