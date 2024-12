Samsung Galaxy S25 Ultra sarà il re delle cornici: parola di Ice Universe

Se seguite Ice Universe, allora saprete bene quanto gli sia caro il tema delle cornici del display, che sappiamo potrebbe essere uno degli assi nella manica di Samsung Galaxy S25 Ultra. Perlomeno per i più tech entusiast, che sui social sono soliti dimostrare apprezzamento per quei telefoni che riescono a ridurre l’ingombro attorno allo schermo, specialmente se in maniera simmetrica su tutti e quattro i lati.

Il display di Samsung Galaxy S25 Ultra avrà le cornici più sottili mai viste finora

Galaxy S24 Ultra – Crediti: Samsung

Le immagini render pubblicate da OnLeaks ci hanno precedentemente rivelato che tutta la serie Samsung Galaxy S25 sarà ancora una volta visivamente poco diversa da quella S24. Samsung è solita attuare cambiamenti modesti di generazione in generazione, e il motivo ve l’ho spiegato in questo approfondimento. Anche per questo, in passato Samsung è stata criticata di avere un’ottimizzazione delle cornici inferiore rispetto ai brand cinesi, che sono soliti spingere sull’offrire le feature più avanzate possibili.

Negli ultimi anni Samsung si è rimessa in pari, e secondo Ice Universe con Samsung Galaxy S25 Ultra vedremo un ulteriore passo in avanti, con cornici più piccole che mai, anche rispetto a modelli al top sotto questo profilo come Xiaomi 15 e iPhone 16 Pro Max; se confrontato con l’attuale S24 Ultra, le cornici verrebbero ridotte di circa 0,2 mm, e questo comporterebbe anche uno schermo leggermente più grande. Il leaker prosegue nel dare anche qualche indicazione sulle colorazioni, parlando di una variante blu chiaro con frame “argento con sfumatura di blu“, di una nera con frame argentato, di una bianca argentea con frame chiaro e di una grigia con sfumatura dorata.

