Samsung Galaxy S25 Slim o S25 SE? Potrebbe non essere facile acquistarlo

Finora ne abbiamo parlato sotto forma di Samsung Galaxy S25 Slim, ma forse potrebbe essere più corretto parlarne come S25 SE, acronimo che sta per Special Edition. Sono nomi tutt’altro che certi, essendo relativo a un modello inedito che non avrebbe precedenti nella storia di Samsung, stessa regola che vale per il famigerato iPhone 17 Slim. E così come Apple, anche Samsung potrebbe aver optato per una disponibilità inferiore rispetto a quello che si poteva inizialmente pensare.

La disponibilità di Samsung Galaxy S25 Slim (o S25 SE) potrebbe essere limitata

L’appellativo Special Edition nasce proprio dal recente Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition, che nonostante presenti caratteristiche più avanzate del modello originario (e che dovremmo rivedere su Z Fold 7) viene venduto in scorte piuttosto limitate. Sono circa 400.000 le unità di Z Fold 6 SE che sono state messe in commercio finora, e solamente in Sud Corea e Cina; con Samsung Galaxy S25 Slim (o S25 SE) dovrebbe andare meglio, anche se non in maniera drastica.

I rumor parlano infatti di circa 3 milioni di unità disponibili in tutto il mondo, un dato non così elevato se si considera che solitamente la serie Galaxy S ha una tiratura di varie decine di milioni (con S24 siamo sui 30-35 milioni). Il motivo è presto detto: S25 Slim (o S25 SE) sarà il più costoso fra tutti i modelli che comporranno la prossima gamma S25, di cui fra l’altro sono trapelati i prezzi di vendita.

Questo nuovo smartphone potrebbe essere un tentativo per Samsung di tastare il terreno e capire la risposta dei consumatori, di conseguenza potrebbe avere poco senso rischiare di produrre tante unità di un prodotto che potrebbe avere meno riscontro di quanto sperato. Esistono ancora molti dubbi su quanto effettivamente sarà sottile, ma le voci di corridoio parlano di quella che potrebbe essere la vera fotocamera da “Ultra”.

