Samsung Galaxy S25 Slim sarà meno sottile di iPhone 17 Slim: data svelata

Il 2025 potrebbe essere l’anno di Samsung Galaxy S25 Slim e iPhone 17 Slim. Sul nome non vi è ancora certezza: c’è chi il primo lo chiama Samsung Galaxy S25 Special Edition, chi il secondo iPhone 17 Air, ma ciò che non cambia è la loro peculiarità. Se finora se n’è parlato come “Slim” è perché l’intento delle due storiche rivali sarebbe quello di offrire alla propria clientela un top di gamma più sottile della media: ma di quanto?

Ecco quando sarà presentato Samsung Galaxy S25 Slim, ma con uno spessore non da record

Finora non c’erano mai state indicazioni precise sullo spessore di Samsung Galaxy S25 Slim, e anche l’ultimo leak di Ice Universe ci dà sì qualche indicazione ma non ancora esatta. Lo smartphone misurerebbe 6,x mm, ponendolo un gradino sopra a modelli come S24, S24+ ed S24 Ultra e i rispettivi 7,6, 7,7 e 8,6 mm. Non aspettatevi un telefono del tutto compatto, però, perché si vocifera che il suo display avrebbe una diagonale da 6,66″, alla pari della variante Plus, con una batteria da circa 4.700/5.000 mAh.

Si scenderebbe così sotto i 7 mm per lo spessore di una scocca che non riuscirebbe a raggiungere quanto si prospetta per iPhone 17 Slim (o Air, che dir si voglia). Anche per questo, forse, la disponibilità di S25 Slim non sarebbe ampia, per un modello la cui presentazione è prevista prima di quanto si pensava, cioè già all’Unpacked di febbraio 2025 assieme al resto della serie Samsung Galaxy S25.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le