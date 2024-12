Samsung Galaxy S25 avrà la ricarica wireless Qi2, ma non quella che vorreste

È passato più di un anno dall’annuncio dell’ente Wireless Power Consumption della tecnologia di ricarica wireless Qi2, ma ancora latitano gli smartphone che ce l’hanno. Il 2025 potrebbe essere l’anno del vero debutto, a partire dalla serie Samsung Galaxy S25, che adesso si vocifera potrebbe essere una delle primissime in ambito Android ad abbracciarla.

La serie Samsung Galaxy S25 sarà fra le prime ad avere la ricarica wireless Qi2

Ice Universe: The S25 series will feature Qi2. — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) December 9, 2024

La ricarica wireless esiste da moltissimo tempo, da prima che gli smartphone diventassero cosa comune: il primo fu il Palm Pre nel 2009, e da allora si è espansa a molti dei top di gamma oggi in circolazione. È stata però Apple a compiere il cambiamento che l’ha resa veramente utile, quando ha portato la ricarica MagSafe sui telefoni introducendo il concetto di ricarica wireless magnetica. Prima era necessario allineare con precisione le bobine di ricarica wireless dello smartphone con quelle del caricatore, e questo significa che basta un piccolo spostamento per interromperla; l’attacco magnetico fa sì che questo allineamento avvenga in automatico, oltre ad aprire nuovi scenari.

Oltre a poter usare lo smartphone col caricatore wireless attaccato da solo grazie ai magneti, questa tecnologia permette l’esistenza di powerbank magnetiche e accessori vari. E dopo l’esordio sulla serie iPhone 15 e su HMD Skyline nel mondo Android, si vocifera che Samsung Galaxy S25, S25+ ed S25 Ultra saranno i prossimi. Attenzione, però, perché di ricarica wireless Qi2 ne esistono due tipi, entrambi con potenza a 15W ma con una netta differenza: Extended Power Profile e Magnetic Power Profile, e solamente la seconda comporta la presenza di magneti.

E visto che si vocifera che la serie S25 avrà custodie con attacco magnetico, è abbastanza probabile che dentro gli smartphone non saranno presenti e che bisognerà acquistare una cover apposita per usufruirne. Come Apple, anche Samsung potrebbe ampliare il suo catalogo di accessori magnetici con powerbank, portafogli, anelli e così via. Mancherà la novità che tanti vorrebbero, ma questo dovrebbe andare a beneficio dei prezzi.

