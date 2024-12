Samsung Galaxy S25+ e S25 Ultra paparazzati: licenziata la “spia”

Ogni volta che sta per uscire una nuova serie principale come quella Samsung Galaxy S25 i leak si sprecano, con fughe di notizie sulla scheda tecnica condite anche da immagini e foto dal vivo. I render pubblicati da OnLeaks ci hanno anticipato le fattezze dei tre modelli, ma c’è anche chi è passato direttamente ai fatti e ha “ben pensato” di fotografarli per svelarci quanto ci fosse di vero in quei render.

Trapelano le foto dal vivo dei futuri Samsung Galaxy S25+ e S25 Ultra

Partiamo da Samsung Galaxy S25 Ultra, le cui linee costruttive ci raccontano uno smartphone in variante Ultra sempre più a mattoncino, lasciandosi alle spalle le curve che contraddistinguevano i top di gamma Samsung di qualche anno fa. Lo schermo piatto è incastonato nel frame altrettanto squadrato, con un design che comunque appare più spigoloso rispetto alle altre due varianti della serie S25.

Le dimensioni ammontano a 162,8 x 77,65 x 8,25 mm, il peso a circa 219 grammi per un telefono che avrebbe un display da 6,86″ e una configurazione basata su Snapdragon 8 Elite, fino a 16 GB di RAM, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 45W, comunicazione satellitare e fotocamera da 200+10+50 MP con teleobiettivo periscopico.

Tuttavia, quelle di S25 Ultra sono foto sì dal vivo ma non dello smartphone reale, essendo quelli fotografati dei dummy, cioè delle versioni non funzionanti e prive di componenti interne che i costruttori partner utilizzano per fabbricare i relativi accessori. Caso ben diverso è quello di Samsung Galaxy S25+, che in foto vediamo in azione da acceso oltre che nella sua parte posteriore.

Anche qua le sorprese sono ben poche, sia davanti che dietro: l’unica eccezione è lateralmente, dove sembra esserci un inedito tasto fisico che in realtà dovrebbe trattarsi della sezione in plastica dell’antenna 5G mmWave affinché non subisca interferenze dal metallo della scocca. La sorpresa c’è stata invece per chi le ha fatte, queste foto, che maldestramente ha lasciato visibile la sigla “CE092439139P4DF34E7ECE092” che ha permesso a Samsung di risalire al suo dipendente. Una volta accortosene, a nulla sono serviti gli sforzi di convincere gli utenti a cancellarle dai social: avendo violato l’accordo NDA di segretezza, è arrivato subito il licenziamento.

