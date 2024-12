Roborock Q5 Max+ e Qrevo Plus ora disponibili: potenti, compatti e intelligenti!

Dalla potente aspirazione alle funzioni intelligenti che permettono di risparmiare tempo, Roborock Q5 Max+ e Qrevo Plus offrono performance di pulizia complete e personalizzate, semplificando la vita di tutti i giorni. Ideali per chi ricerca soluzioni di smart cleaning ad un prezzo conveniente, anche grazie alle offerte lancio dedicate ad entrambi i modelli.

Roborock Q5 Max+ e Qrevo Plus: tutte le novità degli ultimi robot aspirapolvere del brand, ora disponibili in Italia

Roborock Q5 Max+

Crediti: Roborock

Progettato per offrire una pulizia impeccabile in modo semplice e automatizzato, Roborock Q5 Max+ rappresenta la scelta ideale sia per i neofiti delle pulizie smart, sia per coloro che cercano una soluzione completa e performante. Il dispositivo offre una combinazione vincente di potenza, efficienza e praticità, ad un prezzo decisamente accessibile.

Dotato dell’innovativa spazzola DuoRoller con due rulli in gomma contro-rotanti, Q5 Max+ cattura efficacemente polvere, detriti, peli di animali e capelli, riducendo al minimo i grovigli e garantendo una pulizia più profonda su qualsiasi superficie. Dalla potenza dei suoi 5.500 PA di aspirazione, che rimuovono anche lo sporco più ostinato, al capiente cestino della polvere da 770 ml che permette di pulire più a lungo senza interruzioni, il robottino è progettato per garantire la massima efficienza.

Crediti: Roborock

Non manca la tecnologia di navigazione e mappatura accurata che contraddistingue le soluzioni di punta Roborock. Il robot aspirapolvere è dotato infatti del sistema LiDAR PreciSense, che mappa l’ambiente domestico, pianificando percorsi ottimali ed evitando gli ostacoli, come una rampa di scale improvvisa. Grazie alla batteria a lunga durata da 5.200 mAh, può pulire fino a 350 mq con una singola carica, diventando l’alleato ideale per la pulizia anche nelle case più grandi.

Oltre a queste funzioni, il robot semplifica ulteriormente le pulizie domestiche grazie al controllo vocale tramite Alexa, Siri e Google Assistant, e a una modalità di programmazione rapida che ottimizza i tempi di pulizia delle aree principali, riducendoli fino al 30%. La presenza della stazione di ricarica RockDock Plus offre la comodità dello svuotamento automatico, garantendo una pulizia senza interventi fino a 7 settimane. Infine, Q5 Max+ è compatibile anche con un serbatoio dell’acqua e un panno per la funzione di lavaggio (venduti separatamente), offrendo una versatilità ancora maggiore.

Roborock Qrevo Plus

Crediti: Roborock

Il nuovo Qrevo Plus rappresenta una soluzione di smart cleaning più avanzata che racchiude tutta l’affidabilità della serie Qrevo. Con una potenza di aspirazione di 7.000 PA, presenta funzionalità essenziali che non rinunciano a tecnologie all’avanguardia. Qrevo Plus è infatti in grado di eliminare anche le macchie più ostinate, grazie al suo doppio panno rotante sollevabile, combinato al sistema FlexiArm Design, un braccio robotico che gli consente di raggiungere con facilità anche angoli e bordi.

Crediti: Roborock

Completano le funzioni smart del robot la docking station autopulente, completamente automatizzata, e l’aggiramento degli ostacoli Reactive Tech, efficace anche in stanze disordinate con oggetti sparsi sul pavimento. Attraverso suggerimenti intelligenti per le aree vietate, il robot è in grado di evitare con facilità zone con sedie e tavoli, prevenendo il rischio di rimanere bloccato.

Prezzo e disponibilità

Entrambi i nuovi robot aspirapolvere sono già disponibili all’acquisto in Italia e ovviamente non potevano mancare delle offerte lancio dedicate. Roborock Q5 Max+ è in vendita da MediaWorld al prezzo scontato di 299€, ma dal 21 al 31 dicembre è in promozione a 249€. Al termine del periodo natalizio, il robottino salirà al prezzo di listino, ossia 349€. Per quanto riguarda Roborock Qrevo Plus, anche in questo caso il dispositivo è acquistabile da MediaWorld al prezzo in offerta lancio di 699€, fino al 24 dicembre (quello di listino è 799€).

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le