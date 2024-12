A Natale regala uno spazzolino elettrico Oclean: qualità top, a partire da meno di 30€!

Siamo ormai a metà dicembre ed il tempo dei regali di Natale è arrivato: se non l’hai già fatto, meglio cominciare a pensarci già da ora, in modo da non rimanere indietro e dover ricorrere ad una soluzione dell’ultimo minuto. Quest’anno scegli un pensiero tech, ma all’insegna dell’utilità e del risparmio: gli spazzolini elettrici Oclean sono un piccolo concentrato di tecnologia e trasformano la cura dei denti in un momento di relax. L’occasione arriva da Amazon e con questi Coupon i prezzi partono da meno di 30€, senza contare i vantaggi della spedizione Prime (sempre una manna dal cielo per la celerità e la sicurezza).

Il regalo di Natale utile e tech? Scegli uno spazzolino elettrico Oclean: tanta qualità e massimo risparmio (con Coupon Amazon)

Crediti: Oclean

Per un regalo di Natale gradito ed economico, scegli Oclean Flow: si tratta dello spazzolino elettrico base della gamma, dotato di ottime caratteristiche ma senza funzionalità smart. Il prezzo è di soli 27,9€ su Amazon, con spedizione Prime (ovviamente): basta accedere alla pagina del prodotto e spuntare la voce “Applica Coupon”, subito sotto il prezzo. Lo spazzolino sonico Oclean Flow offre una durata della batteria super, fino a 180 giorni, e ben 5 modalità di spazzolamento. Il motore magnetico Maglev garantisce fino a 76.000 movimenti al minuto, per un’igiene approfondita ad ogni sessione. L’acqua non è di certo un problema, dato che parliamo di un accessorio impermeabile IPX7, mentre le setole Dupont (a forma di Diamante e W) sono sempre sinonimo di cura e delicatezza per le gengive. Lo spazzolino offre un timer di 2 minuti: in questo modo ogni sessione di spazzolamento ha una durata precisa ed la pulizia delle varie parti della bocca può essere scandita in modo intuitivo grazie ad dei promemoria di 30 secondi. Se non visualizzi i box presenti nell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

Oclean Flow Spazzolino Elettrico Sonico, Spazzolino da Denti Ricaricabile, 180 Giorni di Durata della Batteria, 5 Modalità, Spazzolino Elettrico Impermeabile... 37,90€ 27,90€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 10/12/2024 15:38

Dal pensiero più economico (ma molto apprezzabile), passiamo al regalo di Natale per chi punta ad un dono premium: Oclean X Pro Elite è in offerta a 75.38€ su Amazon, sempre applicando il Coupon presente nella pagina del prodotto, nella versione Gift Set: questa comprende anche sei testine di ricambio ed un pratico astuccio da viaggio per lo spazzolino elettrico. Questo dispositivo premium alza il tiro introducendo varie migliorie tecniche, un pratico display a colori per visualizzare istantaneamente il risultato dello spazzolamento e funzionalità smart. Lo spazzolino si collega allo smartphone e tramite l’app dedicata è possibile personalizzare il proprio piano di spazzolamento ed accedere a vari contenuti. Oclean X Pro Elite monta un motore Maglev da 84.000 movimenti al minuto, ma la potenza non è un problema: la tecnologia Ultra-Quiet abbassa il livello di rumore sotto i 45 dB, evitando fastidi durante l’utilizzo. Tra le altre caratteristiche abbiamo un’autonomia fino a 35 giorni, 4 modalità di pulizia e 32 livelli di intensità, setole Dupont ed un’elegante colorazione nera.

Oclean Spazzolino elettrico X Series Pro Elite Gift Set, Super silenzioso, Smart Touch Screen, 4 Modalità, 32 Livelli di intensità, 35 Giorni di durata,... 109,90€ 75,38€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 10/12/2024 15:38

Oclean X Pro è lo spazzolino elettrico premium, ma con alcuni piccoli compressi rispetti alla variante Elite. Il prezzo è di 49.9€, in offerta su Amazon (nella stilosa colorazione blu), sempre applicando il Coupon in pagina. Ritroviamo varie specifiche e funzioni del modello superiore, come il motore da 84.000 movimenti al minuto, la possibilità di utilizzare l’app per smartphone e la presenza del display a colori; tuttavia le modalità di pulizia scendono a 3 (ma sempre con 32 livelli di intensità), l’autonomia è di circa 30 giorni e non è presente la tecnologia ultra-silenziosa. L’esperienza è sempre al top, specialmente visto il prezzo promozionale!

Spazzolino Elettrico Oclean X Pro Spazzolino Denti Intelligente 3 modalità di spazzolamento con Sbiancamento Spazzolino Sonico Ricarica Rapida per Una Durata... 59,29€ 49,90€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 10/12/2024 15:38

