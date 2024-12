I tuoi regali di Natale con Dreame: fino a 600€ di sconto sul meglio delle pulizie tech!

Il periodo del Black Friday è finito, ma per fortuna le occasioni per risparmiare non sono ancora terminate: siamo nel momento più magico dell’anno, da passare con i nostri cari, e ovviamente si guarda ai regali di Natale. Lascia a bocca aperta con un dono utile: non un semplice robot aspirapolvere o una lavapavimenti, ma un momento di relax. Gli alleati nelle pulizie di casa aiutano a svolgere compiti faticosi con meno stress e senza fatica: quale regalo migliore di una delle soluzioni intelligenti di Dreame!

Dreame lancia le offerte di Natale: lascia a bocca aperta con un robot aspirapolvere o una lavapavimenti premium

Tecnologie d’avanguardia, design eleganti e minimali, tanta potenza e funzionalità intelligenti: questi sono i robot aspirapolvere e le lavapavimenti targati Dreame. Tante soluzioni diverse, in base alle esigenze e ai diversi bisogno degli utenti, ma sempre con un occhio al risparmio! Le offerte di Natale Dreame ti permettono di pensare ai regali senza troppi pensieri: un dono premium, con tutti i vantaggi della spedizione Prime di Amazon e sconti anche fino a 600€! La promozione di Natale è attiva sia nello store ufficiale di Dreame, che nello shop di Amazon: l’iniziativa termina il 22 dicembre e in entrambi i casi è presente la spedizione gratuita. Inoltre, acquistando dello store Dreame è possibile guardare punti doppi con ogni ordine: i punti servono per ricevere premi ed offerte esclusive! Se non visualizzi correttamente i box presenti nell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

Tra le occasioni premium è impossibile non citare Dreame X40 Ultra Complete: il robot aspirapolvere per chi punta al massimo, senza alcun compromesso. La potenza di aspirazione elevata (12.000 PA), la tecnologia MopExtend RoboSwing (per raggiungere efficacemente anche i bordi delle pareti), la stazione All-in-one per ricarica e manutenzione: un robottino aspirapolvere e lavapavimenti dalle prestazioni stellari e con funzionalità intelligenti!

Risparmia sull’acquisto della lavapavimenti Wet & Dry Dreame H14 Pro: il design piatto a 180° consente di raggiungere anche i punti più difficili (sotto letti, divani e mobili bassi) mentre la potenza di ben 18.000 PA elimina anche lo sporco più ostinato, per un’igiene profonda. Le offerte di Natale Dreame non si limitano alle pulizie: ci sono anche gli asciugacapelli del brand, con sconti fino al 36% (nel caso di Dreame Hair Glory Combo, con tecnologia agli ioni negativi e il massimo controllo della temperatura).

dreame X40 Ultra Complete Robot aspirapolvere scopa rimovibile e sollevabile, pulizia approfondita con spazzola laterale, aspirazione da 12.000 Pa, pulizia... 1.099,00€ Compra Ora Amazon.it dreame L40 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Spazzola Laterale Estensibile e Sollevabile, 11.000 Pa, Auto-Pulizia dei Moci con Acqua Calda a 65°C,... 1.199,00€ 848,99€ Compra Ora Amazon.it dreame L10s Ultra Gen 2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con MopExtend RoboSwing, Aspirazione 10.000 Pa, Stazione Base Automatica, 32 Livelli di... 549,00€ Compra Ora Amazon.it dreame D10 Plus Gen 2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Svuotamento Automatico Polvere, Navigazione LiDAR Rilevamento Ostacoli, Aspirazione 6000Pa... 259,00€ Compra Ora Amazon.it dreame H14 Pro Lavapavimenti Senza Filo, Design Piatto a 180°, Cura Della Spazzola a 60 °C, Aspirazione da 18 kPa,Asciugatura in 5 min, Dosaggio Automatico... 499,00€ Compra Ora Amazon.it dreame H12 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili, Pulizia Bordi, Autopulente, Asciugatura ad Aria Calda, Serbatoio Acqua 900 ml, 35min Autonomia, Peli... 279,00€ Compra Ora Amazon.it dreame Pocket Asciugacapelli, Portatile 3 forme pieghevoli, Phon per Capelli, motore da 110.000 giri al minuto, 300 milioni di ioni negativi per cm³,... 118,98€ 99,00€ Compra Ora Amazon.it Dreame Hair Glory Combo Asciugacapelli, Asciugatura Rapida,Motore ad Alta velocità,Tecnologia a ioni Negativi,Leggero,Controllo della Temperatura,Bianco 139,00€ 89,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 12/12/2024 11:36

