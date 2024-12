REDMAGIC 10 Pro ora in ITALIA: Gaming Phone di ultima generazione ma il prezzo è assurdo!

Come anticipato a fine novembre, ecco fare capolino REDMAGIC 10 Pro in versione Global, ora ufficiale in Italia: andiamo a scoprire prezzo e novità di quest’unica edizione internazionale, insieme alle differente rispetto alle versioni asiatiche (in Cina sono stati lanciati due modelli).

REDMAGIC 10 Pro arriva in Italia: caratteristiche e prezzo del nuovo Gaming Phone

Crediti: REDMAGIC

Dopo la presentazione della gamma ROG Phone 9, la linea di Gaming Phone con Snapdragon 8 Elite disponibile in Italia si arricchisce anche di un nuovo modello, stavolta dal brand partner di Nubia. REDMAGIC 10 Pro arriva con il solito design futuristico tipico della serie, con forme squadrate ed un ampio display con una fotocamera selfie integrata sotto di esso (quindi senza foro o notch). Altra chicca è la scocca semi-trasparente, nella colorazione bianca o nera, altro elemento tipico della famiglia di Gaming Phone REDMAGIC. Ovviamente ritroviamo la ventolina di raffreddamento abbellita da luci LED RGB (nulla di invatende), i tasti dorsali a sfioramento ed uno slider rosso. Tutti i dettagli sono al loro posto e anche lato specifiche siamo al top.

Oltre all’ultimo Snapdragon di punta ci sono memorie LPDDR5X fino a 24 GB e storage UFS 4.1 fino a 1 TB; la batteria è un’unità da ben 7.050 mAh con tecnologia al silicio-carbonio e il supporto alla ricarica rapida da 100W. In sostanza si tratta di REDMAGIC 10 Pro+ cinese, ma senza la ricarica da 120W. Ritroviamo il nuovo sistema di raffreddamento, dotato di una sezione con metallo liquido (per la prima volta su uno smartphone).

Crediti: REDMAGIC

Per scoprire tutti i dettagli del nuovo top da gaming ecco il nostro approfondimento. Per chi preferisce passare subito al sodo, REDMAGIC 10 Pro debutta in Italia a partire da 649€ (per la versione Black da 12/256 GB): i preordini partiranno il 12 dicembre mentre le vendite vere e proprie direttamente il 18 dicembre (tramite lo store ufficiale).

REDMAGIC 10 Pro GLOBAL – Scheda tecnica

dimensioni 163,42 x 76,14 x 8,9 mm per un peso di 229 grammi

certificazione IP assente

assente display flat OLED BOE Q9+ a 10 bit da 6,85″ 1.5K+ (2.688 x 1.216 pixel), refresh rate a 144 Hz , PWM Dimming a 2.592 Hz, campionamento del tocco a 960 Hz e luminosità di picco fino a 2.500 nit

a da (2.688 x 1.216 pixel), refresh rate a , PWM Dimming a 2.592 Hz, campionamento del tocco a 960 Hz e luminosità di picco fino a 2.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (12.000 mm 2 ), 10 strati e metallo liquido + mini ventola

), 10 strati e + SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

16/24 GB di RAM LPDDR5X Ultra (9.600 Mbps)

di RAM LPDDR5X Ultra (9.600 Mbps) 512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 7.050 mAh con ricarica da 100W

con ricarica da fotocamera da 50 + 50 + 2 MP (f/1.88-2.2) con OmniVision OV50E40 , OIS , ultra-grandangolare OV50D e obiettivo macro OV02F10

(f/1.88-2.2) con OmniVision , , ultra-grandangolare OV50D e obiettivo OV02F10 selfie camera sotto il display OmniVision OV16A1Q da 16 MP (f/2.0)

(f/2.0) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Slider, 3 microfoni, pulsanti dorsali touch , mini-jack 3.5 mm per cuffie, chip Red Core R3

, mini-jack 3.5 mm per cuffie, chip Red Core R3 Android 15 sotto forma di REDMAGIC OS 10

