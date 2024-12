REDMAGIC 10 Pro arriva dal futuro, ma quanto è resistente? | Video

Lanciato inizialmente in Cina in due versioni, ecco che il nuovo top di gamma da gaming di REDMAGIC ha fatto capolino anche in Italia. Il flagship arriva con un look rinnovato, ma sempre con uno stile futuristico: bello e potente, con tante tecnologie particolari (come il nuovo sistema di raffreddamento con metallo liquido), ma sarà anche solido? Scopriamolo con questo test di resistenza di JerryRigEverything: REDMAGIC 10 Pro è stato torturato in modi differenti e siamo curiosi di sapere se è sopravvissuto!

REDMAGIC 10 Pro nei test di resistenza: quanto è solido il nuovo top di gamma da gaming?

Crediti: JerryRigEverything

Il precedente REDMAGIC 9 Pro si comportò parecchio bene nelle prove del celebre youtuber ed ora è tempo di guardare al suo successore. REDMAGIC 10 Pro è stato immortalato in video mentre è alle prese con i soliti test di resistenza: graffi, calore e piegatura. Di seguito trovate l’intera clip, in modo da vedere con i vostri occhi le prove a cui è stato sottoposto il gaming phone.

In soldoni, REDMAGIC 10 Pro è degno del suo predecessore: si tratta di un top di gamma resistente e il suo stile “futuristico” e particolare rispetto a quello dei classici flagship non vanno ad inficiare negativamente sulla sua robustezza. Unico neo è l’assenza della certificazione IP, ormai onnipresente nella fascia premium; tuttavia la mancanza della resistenza all’acqua è giustificata dalla presenza di una piccola ventola di raffreddamento, utile per mantenere basse le temperature quando si gioca. C’è anche un sistema al liquido con camera di vapore, ma la combinazione tra le due tecnologia fa parte del pacchetto REDMAGIC fin dagli esordi.

Passando ai vari test, REDMAGIC 10 Pro è dotato di un vetro protettivo che inizia a subire graffi intorno al livello 6 della scala di Mohs, per poi passare a scanalature più profonde al grado 7. Per quanto riguarda la resistenza al calore, i pixel dello schermo iniziano a diventare inutilizzabili dopo almeno 15 secondi di esposizione diretta ad una fiamma. Infine, il test di piegatura: lo smartphone regge benissimo alla pressione e non ci sono cedimenti né crepe. REDMAGIC 10 Pro è promosso a pieni voti ed ora resta da vedere come si comporterà il rivale ROG Phone 9; ricordiamo che il precedente ROG Phone 8 Pro ha avuto un finale disastroso proprio nel test di piegatura, quindi il nuovo flagship avrà l’arduo compito di riscattare il nome della gamma.

