Recensione Tronsmart Mirtune S100: lo speaker portatile che suona MOLTO meglio di quello che ci si aspetta

C’è un cosa che bisogna ammettere dei prodotti di Tronsmart: il brand specializzato in dispositivi per l’audio ormai da tempo ci ha abituati a prodotti ben realizzati, potenti e venduti ad un prezzo molto concorrenziale. E la stessa filosofia che accompagna il brand la si ritrova nel Tronsmart Mirtune S100, uno speaker portatile apparentemente compatto ma che in realtà è in grado di riprodurre un suono corposo e potente senza doversi preoccupare dell’ingombro e soprattutto del prezzo.

Lo stiamo provando da circa un mese e lo abbiamo messo sotto torchio in diverse situazioni, all’aperto o in casa, ascoltando ogni genere di brani musicali e stressandolo anche con volumi piuttosto alti.

Recensione Tronsmart Mirtune S100: speaker bluetooth portatile e molto potente

Design e materiali

Esteticamente il Tronsmart Mirtune S100 non si allontana molto dallo stile degli speaker a cui ci ha abituati il brand nel tempo. È un prodotto ben realizzato, piacevole da vedere e decisamente compatto: è grande 23x88x10 cm e pesa poco più di 1.3 Kg. Ed è proprio questo peso che subito fa capire che nonostante la compattezza stiamo parlando di un prodotto di qualità, così come lo sono i materiali utilizzati.

Tutto il corpo principale è realizzato con una plastica opaca che non soffre per niente le impronte digitali, mentre tutta la zona degli altoparlanti e dei tasti fisici per il controllo musicale sono rivestite in tessuto che nonostante possa sembrare morbido al tatto in realtà nei nostri test si è rivelato molto solido.

Tronsmart Mirtune S100 in sostanza è un cilindro che si può posizionare sia orizzontalmente che verticalmente (anche se a mio avviso va utilizzato in orizzontale). Lateralmente è dotato di due radiatori passivi, dotati di un sistema di ammonizzazione molto morbido che permette una grande escursione. Superiormente è presente una maniglia a scomparsa con la quale si potrà trasportare lo speaker, mentre poco sotto sono stati posizionati tutti i tasti per il controllo del dispositivo: sono in plastica, inseriti nel tessuto, e comprendono il controllo del volume, quello della riproduzione, quello per attivare la modalità di accoppiamento Bluetooth ed un grande tasto con il quale si potrà attivare la tecnologia SoundPluse, che in pratica enfatizza le frequenze basse.

Sia il subwoofer da 30 watt che i due tweeter da 10w ciascuno sono posizionati verso la parte frontale del dispositivo, va da sé quindi che quando ascolterete la vostra musica preferita con il Tronsmart Mirtune S100 sarà meglio posizionarsi frontalmente per godere al massimo soprattutto delle frequenze alte.

Posteriormente la connettività è ricca: lo speaker integra una porta USB-C, una porta USB-A, uno slot per microSD e un ingresso AUX per connetterlo a qualsiasi fonte analogica. Infine, Tronsmart Mirtune S100 è certificato IPX7 ed è quindi resistente all’acqua: lo potrete quindi portare in piscina, lo potete utilizzare sotto la doccia, e lui continuerà a suonare senza alcun problema.

Qualità del suono e funzionalità

Come già detto, Tronsmart Mirtune S100 integra 1 sub-woofer da 30w e 2 tweeter da 10w ognuno: in totale la potenza sonora complessiva di questo piccolissimo speaker è di 50w, e si sentono tutti. È anche dotato di un microfono che gli permetterà di trasformarsi in un vero e proprio vivavoce per lo smartphone. È anche dotato di un microfono che gli permetterà di trasformarsi in un vero e proprio vivavoce per lo smartphone.

Tramite la porta USB posteriore, poi, si potrà utilizzare lo speaker anche come power bank per ricaricare i propri dispositivi mobili sfruttando l’enorme batteria integrata che, spoiler, gli garantisce un’ottima autonomia. Ma a questo ci arriviamo.

Abbiamo provato lo speaker in giardino e all’interno, e non abbiamo mai avuto la necessità di alzare il volume al massimo data la potenza del sistema audio, ma anche qualora si volesse alzare il volume più del dovuto, l’audio non sarà mai distorto né tantomeno verranno sacrificate troppo le frequenze basse proprio grazie all’ottima escursione dei radiatori.

Insomma in quanto a potenza nuda e cruda, Tronsmart Mirtune S100 si è confermato adeguato ad ogni situazione ed ogni esigenza, sia interna che esterna, con un’audio tutto sommato ben bilanciato anche quando si attiva la modalità SoundPulse.

Applicazione

Come praticamente tutti gli speaker del brand, anche il Tronsmart Mirtune S100 può essere controllato con un’applicazione per Android ed iOS con la quale è possibile gestire tutti i parametri del dispositivo ed effettuare eventuali aggiornamenti firmware.

È la tipica app di Tronsmart, ben realizzata, alla quale il brand ha affidato la gestione di praticamente tutti i suoi dispositivi e che nel Tronsmart Mirtune S100 permette di modificare le impostazioni relative all’equalizzazione ed attivare i due cerchi LED RGB posizionati lateralmente che è possibile anche far pulsare a tempo di musica.

Autonomia della batteria

Ottima l’autonomia, grazie alla grande batteria integrata da 8000 mAh il Tronsmart Mirtune S100 sulla carta dovrebbe riuscire a garantire circa 20 ore di riproduzione. Una durata che tutto sommato si è rivelata veritiera nei nostri test: con un volume impostato all’incirca il 30% siamo arrivati davvero a circa 20 ore di riproduzione continua.

Così così la ricarica, che ci è sembrata un pochino sotto tono: per passare dallo 0% al 100% di batteria saranno necessarie oltre 4 ore e mezzo.

Prezzo di vendita e conclusioni

Il prezzo del Tronsmart Mirtune S100 è di 87,67 euro ma, tramite il box in basso, potrete acquistarlo in sconto a 69,99 euro su Geekbuying, dove potrete pagare anche con PayPal in tre rate. E devo ammetterlo, non credevo che un prodotto del genere (e venduto a questo prezzo) potesse garantire una qualità del genere. Negli anni abbiamo testato molti dispositivi audio in questa fascia di prezzo, ma il Tronsmart Mirtune S100 li batte praticamente tutti non solo come qualità, ma anche come dinamicità e soprattutto autonomia della batteria.

Certo, se il brand avesse integrato una qualsivoglia tecnologia di ricarica rapida sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma la possibilità di sfruttare uno speaker portatile anche come power bank è davvero una cosa comodissima.





