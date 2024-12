Recensione Oclean X Lite Travel Set (Gift Set): denti sempre puliti in modo intelligente anche in viaggio

Nel corso degli anni la tecnologia è stata in grado di migliorare praticamente ogni aspetto della vita quotidiana, inclusa l’igiene orale. Dagli spazzolini “manuali” si è passati a quelli elettrici, fino a giungere all’era degli spazzolini intelligenti più potenti che mai. Oclean X Lite, per esempio, sfrutta un potente motore maglev per assicurare una pulizia completa della bocca, mentre la custodia da viaggio inclusa nel Travel Set permette di portarlo praticamente ovunque. Scoprite tutti i dettagli in questa nostra recensione!

Recensione Oclean X Lite Travel Set (Gift Set)

Design e materiali

Oclean X Lite riprende il classico design degli spazzolini elettrici del brand, con un piccolo display LCD a colori posizionato sul dorso, incapsulato nella parte centrale in nero lucido. Il corpo dello spazzolino, invece, offre una scocca in plastica con una livrea satinata blu notte, con dei piccoli effetti particellari che ripropongono il tema del cielo stellato. La testina dello spazzolino è completamente nera, con le setole bianche, blu e verdi, con la parte posteriore dedicata alla pulizia della lingua: in questo caso risulta particolare la scelta di non far aderire completamente la testina al resto del corpo dello spazzolino, lasciando un piccolo gap tra i due elementi.

Il dispositivo è dotato di un singolo tasto circolare la cui pressione è utile a scegliere la modalità d’uso ed avviare la pulizia dei denti, mentre sul fondo è presente un tappo in plastica dura e silicone che protegge il connettore di ricarica USB-C da eventuali infiltrazioni d’acqua che potrebbero compromettere l’integrità dello spazzolino. Il dispositivo, tuttavia, è certificato IPX7 e può funzionare anche sotto la doccia. Il travel kit include anche uno comodo case che permette di portare ovunque il proprio spazzolino: in una livrea completamente bianca perlata, questa particolare custodia offre una chiusura quasi ermetica, in modo che lo spazzolino non possa mai essere danneggiato nel trasporto, consentendo anche la conservazione di due testine.

L’impugnatura risulta particolarmente ergonomica e lo spazzolino è facile da maneggiare: il peso, infatti, è perfettamente bilanciato consentendo di raggiungere qualsiasi parte della bocca in modo rapido e veloce. In confezione è incluso anche un cavo USB-C per la ricarica, forse un po’ corto, ma che assolve bene alla sua funzione principale.

Funzioni e pulizia

Oclean X Lite è dotato di un motore maglev (a levitazione magnetica) da 32.000 RPM, in grado di eseguire ovvero fino a 72.000 movimenti al minuto, per eliminare placca e sporcizia dalle cavità dentali. Questa particolare potenza permette allo spazzolino di offrire una pulizia di gran lunga superiore rispetto agli altri dispositivi elettrici di questo genere, per non parlare poi dei classici spazzolini “manuali”. Il dispositivo mette a disposizione ben 5 modalità d’uso, ognuna adatta ad un tipo di spazzolamento e trattamento diverso.

Con “Pulizia quotidiana” abbiamo un trattamento da 2 minuti e mezzo con intensità media, perfetto per quando si ha la necessità di lavare i denti durante la giornata. La modalità “Pulizia profonda“, invece, offre un’intensità più alta per rimuovere anche i residui più ostinati. Con “Sbiancamento“, invece, lo spazzolino viene spinto alla massima velocità per tutta la durata del trattamento, in modo da rimuovere quanta più placca possibile. Le modalità “Massaggio lenitivo” e “Cura delle gengive” sono dedicate ai trattamenti più morbidi e meno duraturi: in questo caso, infatti, l’intensità dello spazzolamento è ridotta al minimo per la pulizia delle parti più sensibili.

Nonostante siano presenti più modalità, l’utilizzo del dispositivo è intuitivo ed essenziale: basterà premere il pulsante circolare per accendere lo spazzolino, premere fino a trovare la modalità selezionata e quindi iniziare la pulizia dei denti. Alla fine del trattamento, sullo schermo LCD comparirà una schermata che indicherà quali delle 8 aree dentali necessitano di ulteriore pulizia, basandosi ovviamente sui movimenti registrati durante l’uso. Effettuando una nuova pressione, potremo quindi avviare il trattamento supplementare per ripulire anche le zone che necessitano di più cura.

Le testine con forma a “W” e setole Dupont Diamond svolgono un lavoro eccellente nell’arrivare anche nelle zone più difficili, mentre la vibrazione del motore maglev permette di avere una pulizia davvero di livello superiore. Il riepilogo per la pulizia delle aree dentali, inoltre, permette di essere certi di aver pulito a fondo tutta la bocca, e in caso contrario di sfruttare il trattamento supplementare per rimediare. L’autonomia, inoltre, è davvero eccezionale: una sola ricarica è sufficiente ad affrontare ben 40 giorni di pulizia, mentre con appena 3 ore è possibile ripristinare completamente la batteria.

Recensione Oclean X Lite Travel Set (Gift Set): prezzo e considerazioni

Oclean X Lite Travel Set (Gift Set) è un pacchetto completo per essere sempre sicuri di potersi lavare i denti ovunque ci si trovi. Lo spazzolino è veramente potente e permette di avere una pulizia completa della bocca in appena 3 minuti di trattamento, mentre la custodia da viaggio svolge un ottimo lavoro nel proteggere il dispositivo e le testine durante il trasporto. L’impermeabilità dello spazzolino, inoltre, permette di lavarsi i denti con efficace anche sotto la doccia, utile soprattutto per chi è sempre di fretta.

Il modello X Lite con nel con Travel Set viene proposto ad un prezzo incredibilmente vantaggioso: per appena 59€ è possibile portare a casa un potente spazzolino per la pulizia quotidiana e straordinaria dei denti, con tanto di custodia da viaggio. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, soprattutto in vista dei regali di Natale!

