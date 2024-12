Recensione ETOE Seal Pro: il migliore tra i proiettori a meno di 350 euro

Il mercato dei proiettori a meno di 350 euro sta diventando sempre più ricco e sono tanti i brand, perlopiù cinesi, che hanno deciso di produrre questi particolari dispositivi che stanno diventando sempre più mainstream. Fino a qualche anno fa, se si avesse avuto la necessità di acquistare un proiettore, fisso o portatile che sia, le cifre da dover spendere sarebbero state molto più importanti, ma oggigiorno la situazione si è totalmente invertita: le alternative sono talmente tante che è diventato quasi impossibile scegliere il miglior proiettore per le proprie esigenze.

Ma con i suoi 1000 ANSI Lumen, un design volutamente propenso alla portabilità ed Google TV, audio Dolby Atmos e la correzione trapezoidale automatica, l’ETOE Seal Pro è tra i modelli più interessanti di questa fine 2024, anche perché gode della certificazione Netflix e permette lo streaming su una diagonale fino a 200 pollici.

Recensione ETOE Seal Pro: 1000 ANSI Lumen, Google TV e 200” a meno di 350 euro

Videorecensione ETOE Seal Pro

Design e materiali

Anche se è a tutti gli effetti un proiettore portatile, l’ETOE Seal Pro non è tra i più compatti e leggeri della categoria. È grande 25x19x17 cm e pesa 4.7 Kg, il che mette in evidenza la qualità dei materiali e la robustezza della struttura di questo proiettore. Tutta la scocca è ben realizzata ed integra una serie di prese d’aria ben distribuite, e nella zona superiore è presente una maniglia per il trasporto che ne semplifica profondamente il trasporto. Non integra uno stand, ma inferiormente è presente il supporto ai treppiedi, tramite la tipica vite universale.

Ad ogni modo, le dimensioni dovute non solo al grande sistema di dissipazione che utilizza una doppia ventola e all’ottica, decisamente di grandi dimensioni, posizionata frontalmente, ma soprattutto al suo sistema audio: ETOE Seal Pro integra due speaker da 10W ciascuno, certificati Dolby Atmos, la cui struttura interna è realizzata come quella di un vero e proprio speaker e che, come vedremo, si sentono egregiamente.

Nella parte posteriore dispone di un’ingresso HDMI, una porta USB e l’uscita per le cuffie con il tipico jack da 3.5 mm, nonché un’uscita destinata alla dissipazione che, vi anticipo, risulta anche piuttosto silenziosa. Quindi non integra nessuna uscita audio digitale ele uniche possibilità che avrete per connettere il proiettore ad un sistema audio migliore sono o tramite il Bluetooth o tramite un collegamento analogico con il cavo da 3.5mm.

Va detto però che il sistema audio dell’ETOE Seal Pro è davvero buono, soprattutto in relazione alle sue dimensioni e (soprattutto) al suo prezzo di vendita. Come già detto integra due speaker da 10w certificati Dolby Atmos, che lo mettono in vetta alla classifica per quanto riguarda l’audio nei proiettori in questa fascia di prezzo.

Molto bene anche il telecomando, che è realizzato in una plastica molto solida e che integra tutti i tasti di avvio veloce per le piattaforme di streaming più diffuse, oltre al tasto per avviare l’Assistente Google: proprio per questa integrazione, il telecomando integra un microfono e si connette al proiettore tramite Bluetooth.

Caratteristiche tecniche

ETOE Seal Pro utilizza un sistema di proiezione LCD singolo da 4.40” la cui sorgente luminosa è totalmente sigillata e antipolvere. La luminosità di picco è di 1000 ANSI Lumen ed ha un rapporto di contrasto di 3000:1 (leggermente superiore alla media della fascia di prezzo, che si assesta intorno ai 2000:1) con un buon bilanciamento generale di colori e tonalità.

Insomma, è sufficientemente luminoso ma non si può pretendere che l’immagine sia perfettamente visibile su un muro in un ambiente illuminato, ma qualora si utilizzasse un telo per proiezione in un ambiente buio, le cose cambierebbero profondamente.

La risoluzione nativa è una FullHD, ma il proiettore è in grado di decodificare anche file video in 4K, questo grazie ad un buon hardware interno che è in grado di gestire senza troppi rallentamenti il sistema operativo di Google: utilizza una CPU MT 9630, affiancata da una GPU Mali G52, 2 GB di memoria RAM e 16 GB di memoria interna.

Il sistema ottico può proiettare ad una distanza minima di 1.1 metri e ad una distanza massima di 5.4 metri (dove arriverà a 200”) e seppure sia un proiettore portatile non dispone di alcuna batteria: ha un consumo massimo di 180w e per funzionare sarà necessario collegarlo alla presa elettrica con l’alimentatore che esce in confezione e che, a mio avviso, soffre di un problemino: la lunghezza dei cavi che, in alcune circostanze, potrebbe risultare insufficiente.

Qualità dell’immagine

Per sfruttare al meglio la qualità dell’immagine dell’ETOE Seal Pro, va senza dubbio utilizzato un telo. Certo, in ambienti bui sarà possibile proiettare anche su un muro bianco, ma quando si ha a che fare con proiettori di questa categoria è sempre meglio utilizzare una superficie che assorba il meno possibile la luce.

Ma, se paragonata al suo prezzo di vendita, la qualità di questo proiettore è davvero buona. Dato per scontato che stiamo parlando di un proiettore portatile a meno di 350 euro e che quindi non si può di certo paragonare ai modelli top di gamma più costosi, va detto che il rapporto qualità/prezzo di questo ETOE Seal Pro è sicuramente a suo favore. E lo è soprattutto per il rapporto di contrasto che rende le immagini molto più profonde, esaltando una buona resa cromatica ed un’immagine in cui le aberrazioni cromatiche sono davvero poche.

Grazie al sensore ToF ETOE Seal Pro può gestire in maniera autonoma anche la messa a fuoco, che verrà ottimizzata ad ogni avvio del dispositivo ed ogni qualvolta lo si dovesse spostare. Anche la correzione trapezoidale è automatica, il che rende questo modello un tipico “punta e proietta”: non dovrete far altro che puntare il proiettore verso una superficie per far sì che il sistema si auto-regoli in modo piuttosto preciso.

Software

ETOE Seal Pro, poi, non è un semplice proiettore, ma dispone del Play Store che permette l’installazione di praticamente qualsiasi applicazione disponibile per Google TV 3.0 (o comunque per Android, tramite sideload). È proprio il software che anima questo proiettore ad aprire un mondo di possibilità e, soprattutto, a permettergli di poter essere utilizzato anche senza nessuna sorgente collegata: uno scenario ideale per chi, ad esempio, volesse utilizzarlo posizionato al soffitto.

Non dimentichiamoci che Google TV integra anche un Chromecast e che è possibile installare un’app per la compatibilità ad AirPlay con i quali, in soldoni, si potrà proiettare tutto ciò che viene visualizzato sul proprio smartphone o tablet.

Insomma, al costo di essere ripetitivo, le potenzialità di Android TV sono veramente tante, ed il fatto di poterle sfruttare su un proiettore portatile (che, tra le altre cose, garantisce anche ottime prestazioni), è veramente una cosa comodissima.

Prezzo di vendita e considerazioni

ETOE Seal Pro 459,00 euro ma, tramite il box in basso, potreste acquistarlo in sconto a 349,00 euro grazie ad un coupon esclusivo. Ed è una cifra che lo posiziona in una particolare fascia di mercato in cui le alternative sono tante, ma in cui – allo stesso tempo – non ha tanti reali competitor: il rapporto di contrasto, l’hardware che lo anima e gestisce l’OS di Google e la qualità generale audio/video sono sicuramente a suo vantaggio.

Certo è un po’ ingombrante e non integra alcuno stand, ma è un dispositivo smart che nasce con lo scopo di proiettare i contenuti in streaming, e fa benissimo quello che promette.





