Recensione Baseus Bowie 30 Max: ANC e Audio Spaziale per tutti

Le cuffie wireless sono diventate un vero e proprio compagno di avventure per tantissimi utenti, grazie alla tecnologia sempre più all’avanguardia che permette di eliminare i rumori e ascoltare i contenuti in modo totalmente nuovo. Purtroppo, però, i prezzi tendono sempre più ad aumentare: non è il caso di Baseus, però, che propone le Bowie 30 Max con un rapporto qualità-prezzo davvero fenomenale. Scoprite tutti i dettagli in questa nostra recensione!

Recensione Baseus Bowie 30 Max

Design e materiali

Le cuffie Baseus Bowie 30 Max offrono il classico design over-ear con padiglioni ovoidali e forma squadrata: i cuscinetti sono particolarmente morbidi, facendo risultare le cuffie incredibilmente comode da indossare, anche per periodo piuttosto lunghi (come un’intera giornata lavorativa). Come spesso accade in questi casi, però, il rivestimento in simil-pelle non è particolarmente indicato per i periodi più caldi, ma è perfetto per le stagioni più fredde, donando anche un senso di avvolgenza intorno all’orecchio.

Anche la parte superiore (interna) dell’archetto è rivestita in simil-pelle, mentre il telaio è realizzato in metallo, su cui scorrono le estensioni in plastica dura. Le cuffie sono completamente avvolte in una livrea grigia e nera, con effetto tono su tono, mentre gli inserti sono placcati in argento. I padiglioni sono completamente richiudibili grazie al design foldable, mentre possono effettuare una rotazione di 120° per adattarsi ad ogni forma della testa e del viso ed essere riposti con maggiore semplicità.

I padiglioni vengono differenziati dalle lettere R ed L, che aiutano ad indossare nel verso giusto le cuffie. Sul padiglione di destra sono presenti il tasto di accensione, quello della regolazione del volume e del controllo della riproduzione (play/pausa), affiancati dal connettore USB-C per la ricarica e il jack AUX. Sul padiglione destro, invece, è relegato soltanto il tasto per l’attivazione dell’ANC. Su entrambi i padiglioni, inoltre, è presente un LED circolare all’interno di una goccia in argento, che si illuminano a seconda dello stato dell’accensione e della carica della batteria.

Suono e funzionalità

Le cuffie Baseus Bowie 30 Max sono dotate di driver da 50mm rivestiti in titanio, per garantire una riproduzione audio sempre dettagliata, con bassi profondi (con algoritmo SUPER BASS) e alti nitidi. Le cuffie, infatti, sono certificate LDAC Hi-Res, grazie al Bluetooth 5.4 in grado di trasmettere un bitrate da 990kbps anche in wireless. L’audio, quindi, è di qualità eccellente (anche non essendo questo un prodotto dedicato interamente agli audiofili), come abbiamo potuto constatare anche durante la nostra prova: qualsiasi brano che abbiamo riprodotto è risultato essere sempre estremamente nitido e dettagliato.

Tramite l’applicazione Baseus, disponibile sia su Android che su iOS, è possibile personalizzare l’esperienza di ascolto attivando anche le funzioni speciali come l’Audio Spaziale e la cancellazione attiva del rumore (ANC). Chi ama personalizzare l’ascolto della propria musica preferita, però, sarà felice di sapere che tramite l’equalizzatore dell’app è possibile scegliere tra 5 preset oppure crearne uno da zero che si adatti al meglio alle proprie esigenze o al brano attualmente in riproduzione.

La cancellazione attiva del rumore, in questo caso, è in grado di eliminare i rumori più fastidiosi fino 45 dB, scegliendo all’occorrenza fra te modalità d’uso differenti, oltre a quella automatica: con quella per gli spazi chiusi, per esempio, l’ANC agirà in modo meno aggressivo, mentre quella per gli spazi aperti cercherà di eliminare fino al 96% dei rumori per assicurarci che anche si è su un treno o su un aereo ci si possa sempre godere la propria musica senza interferenze.

L’Audio Spaziale, invece, permette di immergersi nelle scene di film e serie TV avendo un ascolto a 360°: questa funzione, infatti, non sembra essere particolarmente adatta ai contenuti prettamente musicali, ma risulta incredibilmente efficace nei contenuti multimediali e nei videogiochi (per cui è disponibile anche la modalità low-latency). Le cuffie, inoltre, sono dotate di giroscopio e accelerometro integrati, così che l’audio spaziale possa sincronizzarsi con il movimento della testa dell’utente. L’head-tracking, infatti, è una delle funzioni più avanzate che trovano spazio spesso su dispositivi di fascia alta e che potrebbe risultare davvero le killer feature di queste cuffie. L’esperienza cinematica in 3D è qualcosa che tutti dovrebbero provare almeno una volta nella vita, e in questo caso guardare un film diventa una completa immersione nell’azione.

L’autonomia, invece, è davvero ottima: la batteria integrata permette di arrivare fino a 65 ore di riproduzione senza interruzione (quando l’ANC) è disattivato, ma anche ricaricarle è un processo estremamente veloce. Con appena 10 minuti di ricarica tramite cavo USB-C, infatti, è possibile ottenere fino a 14 ore di riproduzione musicale, mentre una ricarica completa può richiedere fino a 1 ora e mezza.

Recensione Baseus Bowie 30 Max – Prezzo e considerazioni

Le Baseus Bowie 30 Max sono cuffie molto potenti e ricche di funzionalità: qualità audio davvero al top, ANC in grado di rimuovere con estrema facilità tutti i rumori più fastidiosi e Audio Spaziale per godersi in modo tutto nuovo film e serie TV. Con specifiche del genere ci si potrebbe aspettare un prezzo incredibilmente alto, ma anche in questo caso il rapporto qualità-prezzo vi sorprenderà.

Baseus, infatti, propone il modello Bowie 30 Max per circa 128€: un prezzo particolarmente accessibile per una tecnologia di alto livello. Grazie alla promozione disponibile su Amazon, con cui è possibile applicare un coupon con sconto del 40% direttamente in pagina, è possibile portare a casa questo dispositivo per appena 77€! Se siete alla ricerca di un nuovo paio di cuffie, quindi, non lasciatevi sfuggire questa occasione particolarmente ghiotta per portare a casa un pacchetto completo di funzionalità e audio di gran qualità.

