Realme Neo 7 SE dietro l’angolo: Redmi Turbo 4 ha già un rivale (e non è ancora uscito)

Di recente la compagnia cinese ha lanciato il suo nuovo flagship killer della serie Neo, un dispositivo interessante sia nel look che nelle prestazioni. Ed ora già si guarda avanti, con la prossima aggiunta alla gamma anticipata anche da un teaser ufficiale: Realme Neo 7 SE è dietro l’angolo e sfiderà direttamente Xiaomi e Redmi Turbo 4 (che non è ancora uscito e ha già un rivale).

Realme Neo 7 SE potrebbe essere il nostro GT 7T: ecco i primi dettagli sul nuovo smartphone con Dimensity 8400

Neo 7 – Crediti: Realme

A distanza di pochissimo dalla presentazione del Dimensity 8400, ultimo chipset MediaTek destinato alla fascia medio-alta, ecco fare capolino un teaser. Realme ha già pronto uno smartphone equipaggiato con l’ultimo SoC del produttore, in arrivo prossimamente; quasi sicuramente il lancio è previsto nel mese di gennaio 2025 ma la compagnia non svela l’identità del telefono. Ci pensa il noto insider cinese Digital Chat Station a sciogliere l’arcano: lo smartphone in questione dovrebbe essere Realme Neo 7 SE, fratello minore del recente Realme Neo 7 (quest’ultimo potrebbe arrivare alle nostre latitudini come GT 7, quindi teniamo le dita incrociate).

Crediti: Realme

Inoltre anche il modello SE potrebbe interessarci: ricordiamo che il dispositivo cinese GT Neo 6 è stato lanciato in Italia come GT 6T, quindi anche questo telefono inedito potrebbe trovare spazio alle nostre latitudini (come Realme GT 7T). Purtroppo mancano ancora dettagli su design e specifiche; l’unica certezza è il SoC Dimensity 8400, una grande novità dato che parliamo di una soluzione per la fascia media caratterizzata solo da Big Core (ossia Core ad alte prestazioni, similmente al Dimensity 9400). Il rivale del nuovo Realme sarà il già citato Redmi Turbo 4: Xiaomi ha confermato l’uscita a gennaio e la presenza del Dimensity 8400 in versione Ultra, variante personalizzata di cui sappiamo ancora poco.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le