7.000 mAh non sono abbastanza: Realme pensa in grande e lavora ad un Battery Phone enorme

Ora che la soglia dei 6.000 mAh è stata abbattuta non resta che guardare al prossimo obiettivo. Realme GT 7 Pro, nubia Z70 Ultra, Xiaomi 15 Pro, iQOO 13 e non solo: ormai i grandi brand cinesi hanno superato quella soglia e sono in preparazioni soluzioni ancora maggiori. In precedenza si è parlato di OnePlus e OPPO e della loro batteria da 7.000 mAh ma ora sembra che le cose vadano in una direzione ancora differente.

Realme sarà il primo brand a lanciare uno smartphone con batteria da 8.000 mAh: ormai si guarda ai Battery Phone

Crediti: Realme

La super batteria da 7.000 mAh arriverà anche per altri brand, come iQOO e Redmi, ma in realtà c’è qualcuno che guarda avanti. Secondo il noto insider Digital Chat Station, Realme sta lavorando ad un telefono da ben 8.000 mAh, ovviamente caratterizzato da un formato classico ed uno spessore contenuto. Non è chiaro se si tratterà di un mid-range o di un modello di punta. Comunque per l’anno di queste novità sarà il 2025: non ci resta che attendere per saperne di più!

Come abbiamo già evidenziato in varie occasioni, avere delle batterie enormi non è una novità: già da tempo esistono i Battery Phone (spesso anche con scocche rugged) ma ci sono anche smartphone standard con unità colossali (come Samsung Galaxy M51 e i suoi 7.000 mAh). Tuttavia si tratta di dispositivi dallo spessore elevato ed è in questo che migliorano le cose: le attuali batterie al silicio-carbonio permettono di avere tanta potenza, ma senza impattare sulle dimensioni.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le