Realme 14 Pro e Realme 14 Pro+: cosa cambierà tra i due smartphone?

Prima delle Feste di Natale, Realme ha annunciato il debutto della sua nuova serie di mid-range: il lancio è previsto per gennaio (anche in Italia) e la compagnia ha pensato bene di scaldare i motori. Per questo motivo ha mostrato il design ed una caratteristica estetica molto particolare, ma ora le nuove immagini svelano qualche dettaglio in più. Ecco cosa possiamo aspettarci da Realme 14 Pro e 14 Pro+, con un occhio più ravvicinato al look di entrambi.

Realme 14 Pro e Realme 14 Pro+ nelle prime immagini render leak: ecco come cambia il design tra i due modelli

Crediti: passionategeekz (X/Twitter)

Un noto insider ha pubblicato le prime immagini render leak dei due smartphone ed ora finalmente scopriamo come dovrebbe essere la parte frontale. Conosciamo già il look posteriore delle immagini ufficiali; l’azienda ha anche svelato la presenza di una cover che cambia colore con il freddo (vale per la versione bianca, Pearl White). Sia Realme 14 Pro che 14 Pro+ avranno questa caratteristica e anche il design non dovrebbe subire variazioni; la grande differenza è visibile nella parte anteriore, con uno schermo dotato di bordi curvi per il modello Pro. Dall’altro lato, il fratello maggiore Pro+ monta un pannello con micro-curvature su quattro lati. I due telefoni offrono una selfie camera inserita in un minuscolo punch hole centrale.

Crediti: passionategeekz (X/Twitter)

È interessante notare come Realme abbia optato per uno stile che abbracci due generazioni di design del display: la serie 13 era caratterizzata da soli pannelli curvi, mentre per questa gamma c’è un modello che guarda al “passato” ed uno che si inserisce nel trend recente degli smartphone dotati di schermi curvi su quattro lati. Dai render emerge anche un’altra differenza: similmente alla precedente gamma, anche a questo giro avremo una dual camera (13 Pro) e una tripla fotocamera (13 Pro+); probabilmente il modello maggiore avrà dalla sua un teleobiettivo periscopico. Entrambi sarebbero mossi dallo Snapdragon 7s Gen 3; di seguito un assaggio delle specifiche (ovviamente frutto di leak).

Realme 14 Pro+ – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di /

Certificazione IP66 / IP68 / IP69

/ / Display Quad Curved AMOLED a 10 bit da 6,7″ 1.5K+ con refresh rate a 120 Hz

a 10 bit da con refresh rate a Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,5 GHz A720 + 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520)

+ 3 x + 4 x 1,8 GHz A520) GPU Adreno 810

fino a 12 GB di RAM LPDDR5

di RAM fino a 256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da / con ricarica rapida da /

con ricarica rapida da Fotocamera HYPERIMAGE+ da 50 + 8 + 50 MP (f/???) con OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico

da (f/???) con OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico Selfie camera da 32 MP

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC in base al mercato, USB Type-C, speaker stereo

Sistema operativo Android 15 con Realme UI 6.0

