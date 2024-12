Quando arriva il tri-pieghevole di Samsung? C’è una risposta e non vi piacerà

Nel futuro di Samsung non c’è soltanto la serie Galaxy S25, ma nella seconda metà del prossimo anno ci sarà spazio anche per i nuovi pieghevoli. Se state aspettando un tri-fold targato Samsung, purtroppo resterete delusi: secondo un noto insider bisognerà attendere ancora, ma alla fine questo terminale dovrebbe debuttare davvero (dita incrociate).

Lo smartphone tri-pieghevole Samsung si farà ma ci sarà da attendere: ecco fino a quando

Mate XT – Crediti: Huawei

Con il lancio di Huawei Mate XT, il colosso tech cinese è stato in grado di raggiungere un traguardo straordinario: si tratta del primo smartphone tri-pieghevole al mondo, un dispositivo dotato di uno schermo pieghevole in due punti (e quindi capace di offrire tre formati differenti, ossia smartphone, tablet e tablet con una diagonale maggiore). Huawei ha anticipato tutti, perfino Samsung, brand pioniere del settore dei foldable. Inoltre anche Xiaomi sarebbe pronta a dire la sua: l’azienda di Lei Jun potrebbe lanciare il suo tri-fold nel 2025 mentre la rivale OPPO si è già chiamata fuori dai giochi.

More like early 2026. — Ross Young (@DSCCRoss) December 3, 2024

Le ultime novità arrivano da Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC) e insider provetto: dopo le anticipazioni sulle dimensioni maggiori dei display di Z Fold 7 arriva un appunto. Il tri-pieghevole di Samsung si farà ma ci sarà da attendere al 2026, probabilmente i primi mesi o la prima metà dell’anno. Una brutta notizia per chi aspettava questo smartphone/tablet già nel 2025: il dispositivo è stato avvistato anche in un brevetto, quindi i lavoro sono in corso. Nel futuro di Samsung ci sarebbe anche uno smartphone con display “arrotolabile” ma a questo punto non è dato di sapere se arriverà nel 2025 (come anticipato dai leak) oppure successivamente.

