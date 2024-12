POCO M7 Pro ha una data di presentazione: ci sarà anche C75 5G

La prossima generazione di POCO dovrebbe puntare alle stelle, addirittura con un modello F7 Ultra equipaggiato con l’ultimo Snapdragon 8 Elite. Ma nel frattempo la compagnia partner di Xiaomi annuncia novità per la fascia media, con due nuove aggiunte per i mercati Global (a partire dall’India): ecco POCO M7 Pro 5G e C75 5G ed entrambi potrebbero interessare anche noi italiani.

POCO M7 Pro 5G si mostra nei primi teaser, con la data di presentazione Global: sarà in compagnia di C75 5G

Crediti: POCO

La data di presentazione di POCO M7 Pro 5G è fissata per il 17 dicembre, insieme a POCO C75 5G; entrambi i telefoni sono stati protagonisti dei primi teaser, che svelano alcuni dettagli. Per quanto riguarda il modello M7 Pro, grazie ad una certificazione sappiamo che il dispositivo dovrebbe arrivare anche come Redmi Note 14 5G: pare che il modello POCO avrà due fotocamere mentre Note 14 Global farà affidamento su un triplo modulo. Passando alle specifiche, dovremmo avere uno schermo flat AMOLED da 6,67 Full HD+ a 120 Hz, con una luminosità di picco di 2.100 nit, protezione Gorilla Glass 5 e un lettore d’impronte integrato.

Crediti: POCO

Per il momento non ci sono altri dettagli, ma come anticipato poco sopra, il telefono dovrebbe essere un rebrand di Redmi Note 14 cinese: di conseguenza, a fine articolo trovate la possibile scheda tecnica del dispositivo. Il 17 dicembre arriverà anche un altro modello: dopo il debutto della versione 4G LTE (anche in Italia) sta per fare capolino anche POCO C75 5G. L’azienda ha confermato il design (uguale a quello della controparte 4G), la presenza dello Snapdragon 4s Gen 2 di Qualcomm e di una fotocamera Sony.

Crediti: POCO

In base alle indiscrezioni, il nuovo C75 in versione 5G avrebbe anche altre aggiunte: il telefono sarebbe certificato IP52 ed avrebbe la stessa batteria da 5.160 mAh ma con il supporto alla ricarica da 33W. Anche in questo caso vi lasciamo con la possibile scheda tecnica: non resta che aspettare l’evento di dicembre per tutte le conferme. Ricordiamo che i due smartphone saranno presentati prima in India ma è probabile che entrambi arriveranno alle nostre latitudini (in un secondo momento).

POCO M7 Pro 5G – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 162,4 x 75,7 x 7,99 mm per 190 grammi

Certificazione IP64

Display OLED flat da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità di picco di 2.100 nit, profondità colore a 8 bit, Gorilla Glass 5

flat da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità di picco di 2.100 nit, profondità colore a 8 bit, Gorilla Glass 5 Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7025-Ultra a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,5 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

+ 6 x 2,0 GHz A55) GPU IMG BXM-8-256

6/8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 128/256 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 5.110 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.5-2.4) con LYT-600 , stabilizzazione OIS , profondità di campo

(f/1.5-2.4) con , stabilizzazione , profondità di campo Selfie camera da 16 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, NO NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

POCO C75 5G – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 171,88 x 77,8 x 8,22 mm per un peso di 204 grammi

Certificazione IP52

Lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

Display IPS LCD da 6,88″ HD+ (1.600 x 720 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 600 nit di luminosità, profondità colore a 8 bit, DC Dimming e 260 PPI

(1.600 x 720 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 600 nit di luminosità, profondità colore a 8 bit, DC Dimming e 260 PPI SoC Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core 2 x 2,0 GHz A78 + 6 x 1,8 GHz A55

GPU Adreno

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite Batteria da 5.160 mAh con ricarica da 33W

con ricarica da Supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.3, USB-C, GPS, ingresso mini-jack

Fotocamera da 50 + 2 MP f/1.8 con sensore principale Sony e secondario B&W

f/1.8 con sensore principale Sony e secondario B&W Selfie camera da 13 MP f/2.0

f/2.0 Software Android 14 con Xiaomi HyperOS

