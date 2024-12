OPPO Find X8 Ultra arriverà in Europa e c’è un valido motivo

A inizio mese è arrivata una doccia fredda per gli appassionati di OPPO e vivo, eppure le cose potrebbero cambiare. Stando alle ultime indiscrezioni, il super flagship OPPO Find X8 Ultra potrebbe arrivare a livello Global e fare capolino anche in Europa: come mai questo cambio di rotta da parte dell’azienda? C’è una risposta e sicuramente farà felici i fan!

OPPO Find X8 Ultra sarà anche Global: cambio di strategia in vista per il super flagship e c’è una ragione

Nelle scorse settimane è emersa la possibilità di non vedere Find X8 Ultra e vivo X200 Ultra in versione Global, ed effettivamente questi sarebbero stati i piani iniziali (secondo quanto riportato da un noto insider). Tuttavia le cose sarebbero cambiare e ad oggi ci sarebbero buone probabilità di vedere OPPO Find X8 Ultra Global in Europa (magari anche in Italia, ma la fonte non specifica i singoli paesi). Il motivo è presto detto: il lancio internazionale di Find X8 e Find X8 Pro (ecco la nostra recensione del fratello maggiore, lanciato in Italia) è stato un successo, stando alle parole della fonte (che arriverebbero direttamente dalla divisione UK di OPPO).

In base a quanto emerso, gli utenti occidentali avrebbero risposto in maniera molto positiva al ritorno della serie Find X (ricordiamo, assente da ben 2 generazioni), tanto di spingere a rivalutare la strategia iniziale. OPPO Find X8 Ultra dovrebbe fare capolino verso la fine del primo trimestre del 2025 ma non è chiaro se l’uscita Global avverrà in questo periodo; inoltre si tratta pur sempre di indiscrezioni, quindi da prendere con cautela fino ad una conferma ufficiale da parte di OPPO.

OPPO Find X8 Ultra – Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP68/IP69

display Micro Quad Curved OLED BOE X2 a 10 bit da 6,82″ 2K+ (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate LTPO 1-120 Hz , 510 PPI, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit

BOE X2 a da (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate , 510 PPI, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo a ultrasuoni

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da oltre 6.000 mAh con ricarica da 80/90W e wireless da 50W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 50 + 50 + 50 MP (f/1.6-2.0-2-6) con sensore principale LYT-900 da 1″ , ottimizzazioni Hasselblad , OIS, ultra-grandangolare/macro, teleobiettivo periscopico 3X IMX906, teleobiettivo periscopico 6X IMX882

(f/1.6-2.0-2-6) con sensore principale LYT-900 da , ottimizzazioni , OIS, ultra-grandangolare/macro, IMX906, teleobiettivo periscopico IMX882 selfie camera da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare

Android 15 sotto forma di ColorOS 15

