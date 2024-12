OPPO Find X8 Ultra sarà il vero top: trapelano specifiche e fotocamera

Aggiornamento 16/12: dopo le indiscrezioni sul comparto fotografico arrivano maggiori dettagli sul resto delle (presunte) specifiche complete. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Dopo il lancio dei nuovi smartphone della serie Find X8, l’azienda si prepara a svelare il top di gamma assoluto. Oltre alla versione standard e al modello Pro, è infatti in arrivo OPPO Find X8 Ultra, che probabilmente debutterà durante il primo trimestre del 2025. Intanto le nuove indiscrezioni hanno anticipato le caratteristiche di uno dei suoi punti di forza, ovvero la fotocamera, insieme a buona parte delle specifiche.

OPPO Find X8 Ultra sarà più potente e avrà una fotocamera top con due i teleobiettivi periscopici

Crediti: OPPO

Pronto ad arrivare insieme al pieghevole Find N5, il prossimo OPPO Find X8 Ultra fa parlare di sé proprio in queste ore. Tra le differenze che infatti distingueranno questo modello dagli attuali X8 e X8 Pro (con Dimensity 9400), ci sarà non solo il chip Snapdragon 8 Elite ma anche un comparto fotografico migliorato. Precisamente dovremmo avere un sensore principale da 1″ (da 50 MP) anche se non viene specificato altro; inoltre cambierebbe anche la lunghezza focale di uno dei due teleobiettivi. Sì, anche il modello Ultra dovrebbe offrire un doppio teleobiettivo periscopico sempre con due sensori da 50 MP (con zoom ottico 3x e 6x). Il flagship dovrebbe includere anche un obiettivo ultra-grandangolare, anch’esso da 50 MP. Intanto sono spuntate anche altre indiscrezioni in merito al display, di dimensioni maggiori rispetto ai due fratelli.

Si parla inoltre di un altro smartphone che affiancherà OPPO Find X8 Ultra: non ci sono ancora dettagli ma è probabile che il leak faccia riferimento ad una versione con comunicazione satellitare. Ovviamente si tratta di un’ipotesi, quindi non resta che attendere ulteriori indiscrezioni.

OPPO Find X8 Ultra – Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP68/IP69

display Micro Quad Curved OLED BOE X2 a 10 bit da 6,82″ 2K+ (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate LTPO 1-120 Hz , 510 PPI, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit

BOE X2 a da (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate , 510 PPI, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo a ultrasuoni

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da oltre 6.000 mAh con ricarica da 80/90W e wireless da 50W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 50 + 50 + 50 MP (f/1.6-2.0-2-6) con sensore principale da 1″ , ottimizzazioni Hasselblad , OIS, ultra-grandangolare/macro, teleobiettivo periscopico 3X , teleobiettivo periscopico 6X

(f/1.6-2.0-2-6) con sensore principale da , ottimizzazioni , OIS, ultra-grandangolare/macro, , teleobiettivo periscopico selfie camera da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare

Android 15 sotto forma di ColorOS 15

Cosa cambierà tra Find X8/X8 Pro e il prossimo Find X8 Ultra? (Leak finora)

Display – da 6,59″ e 6,78″ 1.5K a ben 6,82″ 2K

Sicurezza – da lettori d’impronte ottici ad uno a ultrasuoni

SoC – dal Dimensity 9400 allo Snapdragon 8 Elite

Batteria – da 5.630/5.910 mAh a 6.000 mAh

Ricarica – da 80W e wireless 50W a 100W e wireless 50W

Fotocamera – da LYT-600/LYT-800 ad un sensore principale da 1″ e migliorie ai teleobiettivi

