OPPO cambia strategia: la serie Find X8 avrà anche un tablet da gaming

La serie di tablet di OPPO potrebbe arricchirsi con una nuova aggiunta, questa volta destinata al segmento premium. Dopo i recenti Pad 3 e Pad 3 Pro sarebbe in dirittura d’arrivo anche un altro modello, ma stavolta come parte della gamma Find. Andiamo a scoprire quali sono i primi dettagli del misterioso OPPO X8 Pad o Find X8 Pad, un dispositivo che – almeno sulla carta – si presenta come parecchio interessante.

OPPO X8 Pad o Find X8 Pad: cosa sappiamo sul tablet da gaming del brand cinese

Pad 3 Pro – Crediti: OPPO

Al momento il nome è ancora incerto: gli insider cinesi si riferiscono al terminale come OPPO X8 Pad, ma vista l’appartenenza alla serie di punta potrebbe anche chiamarsi Find X8 Pad. Il dispositivo avrebbe dalla sua lo stesso cuore degli attuali Find X8 e X8 Pro, ossia il Dimensity 9400, l’ultimo SoC di punta targato MediaTek. Le indiscrezioni continuano con la presenza di un pannello LCD da 8,8″ di diagonale (ed un refresh rate elevato) e di un corpo sottile, interamente in metallo.

Purtroppo non ci sono altri dettagli, nemmeno indizi riguardo l’uscita: non è chiaro se il misterioso OPPO X8 Pad debutterà entro fine anno oppure se farà capolino successivamente. Non è da escludere che il lancio possa avvenire insieme a Find X8 Ultra, quindi nel corso del primo trimestre del 2025.

