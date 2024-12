OPPO Find X8 Mini sarà “mini” solo nel nome: specifiche trapelate

Aggiornamento 24/12: le certificazioni ci rivelano nuovi dettagli sul presunto OPPO Find X8 Mini, li trovate nell’articolo.

La serie Find X8 dovrebbe vedere il lancio di ben due aggiunte, in arrivo il prossimo anno. Oltre ad una versione ultra-premium ci sarebbe anche OPPO Find X8 Mini, versione caratterizzata da un formato più compatto: ma sarà davvero così? E cosa possiamo aspettarci in termini di specifiche? Lo svela un noto insider, “confermando” che avremo a che fare con un vero top di gamma.

OPPO Find X8 Mini: trapelano le specifiche tecniche del modello compatto della serie

Find X8 – Crediti: OPPO

Il futuro OPPO Find X8 Mini non sarà una versione lite dei fratelli maggiori, ma punterà in alto, e dovrebbe fare capolino in primavera, insieme alla versione superiore Find X8 Ultra. Per quanto riguarda display e specifiche, un noto insider è intervenuto per sciogliere eventuali dubbi: per prima cosa, il “piccolo” della serie dovrebbe avere dalla sua un pannello flat OLED BOE con refresh rate a 120 Hz da 6,3″ 1.5K, contro i 6,59″ e i 6,78″ di X8 e X8 Pro. Insomma, il telefono sarebbe mini solo nel nome: ricordiamo che l’ultimo, vero flagship compatto è stato Zenfone 10, con i suoi 5,92″ di schermo.

Passando alla parte tecnica, avremo a che fare con un top di gamma come nel caso di Find X8 e X8 Pro, ma a differenza di questi ultimi (equipaggiati con il Dimensity 9400) ci sarebbe lo Snapdragon 8 Elite. Passando al comparto fotografico ci sarebbe anche un teleobiettivo periscopico, presumibilmente da 50 MP. La certificazione 3C ci svela la presenza di una batteria da 5.600 mAh (più piccola della 5.700 mAh di vivo X200 Pro Mini) con ricarica da 80W e ci sarebbe anche la certificazione IP68/IP69.

